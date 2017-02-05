محكمة أمريكية ترفض استئناف وزارة العدل لإعادة حظر الدول السبع

رفضت محكمة استئناف في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية الدعوى المستعجلة المقدمة من وزارة العدل لإعادة تطبيق حظر السفر الذي كان فرضه الرئيس دونالد ترامب.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قدّمت طعناً في ساعة متأخرة من مساء أمس لإعادة تنفيذ الأمر المتعلق بالهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر على مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين دخول الولايات المتحدة، كما يفرض حظراً موقتاً على قبول لاجئين، في الوقت الذي سارع فيه مسافرون لدخول البلاد أثناء رفع الحظر.

ووفق "رويترز" تحركت الحكومة لإلغاء أمر أصدره قاضٍ اتحادي يوم الجمعة وأبطل حظر السفر، وحذرت من أن القرار يمثل ضرراً مباشراً على الناس، ويحبط فرض تطبيق أمر تنفيذي، ويراجع حكم الرئيس بشِأن الأمن القومي.