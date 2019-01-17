"محكمة الأحوال الشخصية" بجدة: والدة "دارين" أحق بحضانتها

​المحامي: الحكم تضمن عدم السفر بها خارج المملكة إلا بإذن

حكمت محكمة الأحوال الشخصية بجدة بأحقية والدة الطفلة المعنفة "دارين" بحضانة طفلتها.

وأوضح المحامي "عبدالعزيز باتل"، أن القرار نص على حق موكلته بمراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضونة من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، كما نص على عدم السفر بالمحضونة خارج المملكة إلا بإذن من المحكمة.

وأضاف المحامي: "وذُيل القرار بالأمر على كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة، العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة".

وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار فإنه يمتنع نزع الحضانة من موكلته من أي جهة كانت، حتى يصدر أمر من القاضي.

وكانت والدة الطفلة المعنفة "دارين" تسلمت ابنتها الجمعة الماضية من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجدة، وسط حضور إعلامي، وبحضور المحامي.