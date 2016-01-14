محكمة جدة توقف شيك بـ70 مليون وتبرئ مالك مستشفى شهير

أفرجت عنه بعد التثبت من الأدلة والبراهين

أوقفت المحكمة العامة بمحافظة جدة في جلسة عقدت الأربعاء الماضي تنفيذ شيك بقيمة 70 مليون ريال وبرأت رجل أعمال مالك لمستشفى شهير في جدة من القضية التي تم اتهامه بها، بعد إظهار الإثباتات والأدلة والشهود على عدم صحة الاتهام الموجه له.

وقد تم الإفراج عن رجل الأعمال بعد أن أثبت محاميه براءته من خلال 4 جلسات، إذ أوضح الحقيقة أمام قاضي المحكمة العامة، وصدر صكاً شرعياً بذلك.



