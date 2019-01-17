محكمة مصرية تصدر حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية "تيران وصنافير"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

تفصيلاً؛ قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الإثنين، برفض الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتَي تيران وصنافير للمملكة.

ووفق صحيفة "المصري اليوم" عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي؛ نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين: محمد خفاجي؛ ومحمود حسين؛ ومبروك علي؛ نواب رئيس مجلس الدولة.