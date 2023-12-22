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محللون اقتصاديون: السعودية كسبت تحدي خفض العجز بإنجاز تاريخي في ميزانية 2017

‏‫بالنظر لعوامل الاقتصاد العالمي والتحديات ووضع النفط

وصف خبراء اقتصاديون انخفاض عجز الميزانية لهذا العام حتى وصلت  ١٩٨مليار بأنه إنجاز غير مسبوق  تجاوز التحدي في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تعصف بالمنطقة علاوة على هبوط سعر النفط.
 
وقال الدكتور عبدالله المغلوث:"حققت السعودية إنجازا تاريخياً بتخفيض العجز مقارنة بالظروف المحيطة وتذبذب البترول من خلال تنويع مصادر الدخل وروّضت العجز وهذا دليل قوة اقتصادها".
 
وأضاف:"ومع هذه الخطوات انخفض العجز بنسبة ٣٣٪‏ وهذا يعود لمبادراتها من خلال إلغاء البدلات والتي تعادل مبالغ ضخمة كذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء والماء وكذلك فرض الرسوم وارتفاع الإيرادات الغير نفطية".
 
ومن جانبه قال الكاتب الاقتصادي جمال بنون: "السعودية تجاوزت التحدي في أول سنة من إعلان رؤية ٢٠٣٠  واستطاعت إحداث توازن في الإنفاق وتوفير سيولة وكذلك بعد عملها سلسلة إجراءات تمثلت بإيقاف المشاريع الغير مجدية وسحب المتعثر منها وهذه وفرت حوالي تريليون ريال".
 
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ اليوم الميزانية السعودية ٢٠١٧ في جلسة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفي حفظه الله وبلغت الإيرادات ٦٩٢ مليارا والنفقات العامة ٨٩٠ مليارا والعجز يقدر أن يصل ١٩٨ مليارا.

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محللون اقتصاديون: السعودية كسبت تحدي خفض العجز بإنجاز تاريخي في ميزانية 2017
سبق
وصف خبراء اقتصاديون انخفاض عجز الميزانية لهذا العام حتى وصلت  ١٩٨مليار بأنه إنجاز غير مسبوق  تجاوز التحدي في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تعصف بالمنطقة علاوة على هبوط سعر النفط.
 
وقال الدكتور عبدالله المغلوث:"حققت السعودية إنجازا تاريخياً بتخفيض العجز مقارنة بالظروف المحيطة وتذبذب البترول من خلال تنويع مصادر الدخل وروّضت العجز وهذا دليل قوة اقتصادها".
 
وأضاف:"ومع هذه الخطوات انخفض العجز بنسبة ٣٣٪‏ وهذا يعود لمبادراتها من خلال إلغاء البدلات والتي تعادل مبالغ ضخمة كذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء والماء وكذلك فرض الرسوم وارتفاع الإيرادات الغير نفطية".
 
ومن جانبه قال الكاتب الاقتصادي جمال بنون: "السعودية تجاوزت التحدي في أول سنة من إعلان رؤية ٢٠٣٠  واستطاعت إحداث توازن في الإنفاق وتوفير سيولة وكذلك بعد عملها سلسلة إجراءات تمثلت بإيقاف المشاريع الغير مجدية وسحب المتعثر منها وهذه وفرت حوالي تريليون ريال".
 
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ اليوم الميزانية السعودية ٢٠١٧ في جلسة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفي حفظه الله وبلغت الإيرادات ٦٩٢ مليارا والنفقات العامة ٨٩٠ مليارا والعجز يقدر أن يصل ١٩٨ مليارا.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:27 PM
‏‫بالنظر لعوامل الاقتصاد العالمي والتحديات ووضع النفط

محللون اقتصاديون: السعودية كسبت تحدي خفض العجز بإنجاز تاريخي في ميزانية 2017

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بدر العتيبي - الرياض
3
6,705

وصف خبراء اقتصاديون انخفاض عجز الميزانية لهذا العام حتى وصلت  ١٩٨مليار بأنه إنجاز غير مسبوق  تجاوز التحدي في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تعصف بالمنطقة علاوة على هبوط سعر النفط.
 
وقال الدكتور عبدالله المغلوث:"حققت السعودية إنجازا تاريخياً بتخفيض العجز مقارنة بالظروف المحيطة وتذبذب البترول من خلال تنويع مصادر الدخل وروّضت العجز وهذا دليل قوة اقتصادها".
 
وأضاف:"ومع هذه الخطوات انخفض العجز بنسبة ٣٣٪‏ وهذا يعود لمبادراتها من خلال إلغاء البدلات والتي تعادل مبالغ ضخمة كذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء والماء وكذلك فرض الرسوم وارتفاع الإيرادات الغير نفطية".
 
ومن جانبه قال الكاتب الاقتصادي جمال بنون: "السعودية تجاوزت التحدي في أول سنة من إعلان رؤية ٢٠٣٠  واستطاعت إحداث توازن في الإنفاق وتوفير سيولة وكذلك بعد عملها سلسلة إجراءات تمثلت بإيقاف المشاريع الغير مجدية وسحب المتعثر منها وهذه وفرت حوالي تريليون ريال".
 
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ اليوم الميزانية السعودية ٢٠١٧ في جلسة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفي حفظه الله وبلغت الإيرادات ٦٩٢ مليارا والنفقات العامة ٨٩٠ مليارا والعجز يقدر أن يصل ١٩٨ مليارا.

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