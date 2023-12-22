محلل اقتصادي: نحن أمام ميزانية منضبطة.. و "المالية" أوفت بوعودها

قال لـ "سبق" إن الترشيد لم يمنع من الاستمرار في الإنفاق لتحقيق النمو

تصوير : فايز الزيادي: أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن الأرقام المعلنة تدل على أننا أمام ميزانية "منضبطة"، حيث أوفت الدولة بوعودها فيما يتعلق بالإنفاق.

وقال المحلل في تصريحات لـ"سبق": "ترشيد النفقات وخفض العجز الذي وعدت بهما الحكومة بداية 2016 يظهر من خلال ما أعلن اليوم ما يؤكد أن الدولة ماضية في ترشيد نفقاتها وتعزيز إيراداتها".

وأضاف: "الجميل جدا ارتفاع الإيرادات غير النفطية وهذا لا شك أمر إيجابي، مؤكدا أنه لم يتم خفض النفقات بشكل كبير مما يساعد على النمو، مع التوجه الواضح لدعم القطاع الخاص للقيام بدوره تجاه رفع الاقتصاد المحلي".

وأردف "البوعينين": "كل البرامج التي تسعى الدولة لتطبيقها تسعى للانعتاق التدريجي من الاعتماد على النفط، فالنفط لم يعد الخيار الاستراتيجي للحكومة السعودية وهذا ما يشير إليه برنامج التوازن المالي المعلن".