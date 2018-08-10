محلل سياسي يمني: الشرعية في أقوى حالاتها.. والانقلاب في أضعف أيامه

قال: تحرير الحديدة سيقطع يد إيران في البحر ويمكّن الحكومة من موارد مهمة

أكد المحلل السياسي نجيب غلاب بأن الحكومة الشرعية في اليمن وبالتعاون وبدعم التحالف العربي تتجه نحو استعادة الأمن في المناطق المحررة، واستعادة تحرير بقية المناطق.

وأضاف في حديثه أمس لبرنامج المشهد اليمني على القناة الإخبارية في حلقة تناولت "التطورات الميدانية في اليمن ونجاحات قوات الشرعية" بأن الأوضاع الأمنية أصبحت أكثر استقراراً، حيث استطاعت الحكومة أن تراهن على حاجات الناس ومتطلباتهم، وعدم الخروج عن الأهداف التي قامت من أجلها عاصفة الحزم.

وأضاف "غلاب" أن المعارك ما زالت مستمرة في مديريات شبوة، ويتم ضرب الخلايا المتبقية بعد ضرب الرأس، ويتم التركيز على الحديدة حالياً، بعد السيطرة على معسكر خالد بن الوليد.

وأوضح أهمية الحديدة كونها الرئة التي يتنفس منها الانقلابيون، كما أنها تعد بوابة صنعاء، والتحالف يحاول إسقاط الانقلاب فيها بأقل الخسائر.

وبيَّن أن تحرير الحديدة سيمكن الحكومة من موارد اقتصادية مهمة للحكومة، وقطع موارد الانقلابيين وقطع يد إيران في البحر الأحمر.

وأكد "غلاب" أن الحكومة الشرعية حالياً في أقوى حالتها، وكلما توسعت المناطق المحررة كلما زادت الأعباء، وهذا أمر طبيعي؛ وستحل هذه المشاكل تدريجياً.

وأشار "غلاب" إلى أن أي نصر عسكري أو سياسي في اليمن للقوات الشرعية سيجعل الحوثي وصالح يقبلون بالحل السياسي، لأن الانقلاب لم يعد بهذه القوة، وكلما تقدمت القوات الشرعية كلما ضعفت قدرة الانقلابيين على إدارة الحرب في اليمن.

يذكر بأن برنامج "المشهد اليمني" يهتم بالشأن اليمني ويعرض 9:30 مساء الأحد والثلاثاء والخميس على شاشة الإخبارية وترأس تحريره الإعلامية روضة الجيزاني، ويقدمه الإعلامي مبارك العصيمي.