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"محمدين المجد".. عمل جديد يجمع النجمَيْن "خالد عبدالرحمن" و"نايف بن مسرع"

نظرًا لما تقوم به السعودية والإمارات من جهود عظيمة في حفظ السلام والأمن العالميَّيْن

يستعد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن خلال الأيام القريبة القادمة لطرح أغنية إنشادية وطنية جديدة، صاغ كلماتها الشاعر نايف بن مسرع، ولحَّنها الفنان خالد عبدالرحمن.


وعن هذه الخطوة أعرب الشاعر نايف بن مسرع عن سعادته بالتعاون مع الفنان القدير خالد عبدالرحمن، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية طاغية على مستوى السعودية ودول الخليج، بل العالم العربي بأسره.

وعن فكرة العمل، وكيف بدأت، قال "ابن مسرع": "نظرًا لما يلمسه العالم الأدنى والأقصى من الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود عظيمة وخطوات حثيثة في حفظ الأمن والسلام العالميَّيْن، وتحديدًا محاربتهما قوى الظلام والشر في منطقة الشرق الأوسط، ولما تعوله بلدان وشعوب المنطقة على قيادتَي البلدَين الشقيقَين ممثلتَيْن في أيقونتَي القوة العسكرية فيهما، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي وزير دفاع دولة الإمارات، جاءت فكرة هذا العمل الذي نتمنى أن يحظى بالقبول والنجاح".

مضيفًا بأن تدشين العمل سيكون قريبًا - بإذن الله - في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محمدين المجد".. عمل جديد يجمع النجمَيْن "خالد عبدالرحمن" و"نايف بن مسرع"
سبق

يستعد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن خلال الأيام القريبة القادمة لطرح أغنية إنشادية وطنية جديدة، صاغ كلماتها الشاعر نايف بن مسرع، ولحَّنها الفنان خالد عبدالرحمن.


وعن هذه الخطوة أعرب الشاعر نايف بن مسرع عن سعادته بالتعاون مع الفنان القدير خالد عبدالرحمن، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية طاغية على مستوى السعودية ودول الخليج، بل العالم العربي بأسره.

وعن فكرة العمل، وكيف بدأت، قال "ابن مسرع": "نظرًا لما يلمسه العالم الأدنى والأقصى من الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود عظيمة وخطوات حثيثة في حفظ الأمن والسلام العالميَّيْن، وتحديدًا محاربتهما قوى الظلام والشر في منطقة الشرق الأوسط، ولما تعوله بلدان وشعوب المنطقة على قيادتَي البلدَين الشقيقَين ممثلتَيْن في أيقونتَي القوة العسكرية فيهما، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي وزير دفاع دولة الإمارات، جاءت فكرة هذا العمل الذي نتمنى أن يحظى بالقبول والنجاح".

مضيفًا بأن تدشين العمل سيكون قريبًا - بإذن الله - في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
08:27 PM

"محمدين المجد".. عمل جديد يجمع النجمَيْن "خالد عبدالرحمن" و"نايف بن مسرع"

نظرًا لما تقوم به السعودية والإمارات من جهود عظيمة في حفظ السلام والأمن العالميَّيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,780

يستعد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن خلال الأيام القريبة القادمة لطرح أغنية إنشادية وطنية جديدة، صاغ كلماتها الشاعر نايف بن مسرع، ولحَّنها الفنان خالد عبدالرحمن.


وعن هذه الخطوة أعرب الشاعر نايف بن مسرع عن سعادته بالتعاون مع الفنان القدير خالد عبدالرحمن، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية طاغية على مستوى السعودية ودول الخليج، بل العالم العربي بأسره.

وعن فكرة العمل، وكيف بدأت، قال "ابن مسرع": "نظرًا لما يلمسه العالم الأدنى والأقصى من الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود عظيمة وخطوات حثيثة في حفظ الأمن والسلام العالميَّيْن، وتحديدًا محاربتهما قوى الظلام والشر في منطقة الشرق الأوسط، ولما تعوله بلدان وشعوب المنطقة على قيادتَي البلدَين الشقيقَين ممثلتَيْن في أيقونتَي القوة العسكرية فيهما، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي وزير دفاع دولة الإمارات، جاءت فكرة هذا العمل الذي نتمنى أن يحظى بالقبول والنجاح".

مضيفًا بأن تدشين العمل سيكون قريبًا - بإذن الله - في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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