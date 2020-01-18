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"محمد بن فهد للتنمية" توقع اتفاقية تفاهم مع "كفيف"

تركيزًا على الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية لحل المشاكل الإنسانية

وقعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ممثلة بالمدير التنفيذي أحمد الحواس، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع جمعية المكفوفين الخيرية "كفيف" والتي مثلها المدير التنفيذي لجمعية المكفوفين الدكتور ناصر الموسى، وذلك بمقر المؤسسة بالرياض .
 
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد بن عبدالرحمن الحواس أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو التركيز على الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ برامج ومناشط وإيجاد حلول إبداعية للمشاكل الإنسانية .


وأضاف الحواس أن الاتفاقية تنص على التعاون فيما بين المؤسسة والجمعية على تقديم الخدمات التي تساعد في دعم الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط في مساعدة المحتاجين من المكفوفين، والمساهمة في توفير احتياجات المكفوفين الفقراء من الأجهزة الطبية ونحوها، وكذلك تدريب وتأهيل للمكفوفين، والمساهمة في رعاية الموهوبين من المكفوفين .


من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة جمعية كفيف الدكتور ناصر الموسى، مؤسسة الأمير محمد بن فهد على تعاونها مع الجمعية في مساعدة ودعم المحتاجين من المكفوفين؛ قائلاً: إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تعد من المؤسسات الخيرية الرائدة والمميزة في المملكة، ونحن فخورون اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع المؤسسة التي تفاجئنا دائمًا بالمبادرات المثمرة .
 
يذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ذات بعد إنساني تحرص كل الحرص على دعم ومساعدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة كفيفي البصر، لتحقيق دمج هذة الفئة مع المجتمع بشكل فعال ومثمر، من خلال دعمهم ومساعدتهم عبر دورات مختصة وتوفر لهم احتياجاتهم .


وقد اجتمع مؤخراً الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الأنصاري، مع رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين الدكتور خالد النعيمي، حيث بحثا أوجه التعاون بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والاتحاد العربي للمكفوفين في دعم ومساعدة المكفوفين بالوطن العربي.
 
 

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"محمد بن فهد للتنمية" توقع اتفاقية تفاهم مع "كفيف"
سبق

وقعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ممثلة بالمدير التنفيذي أحمد الحواس، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع جمعية المكفوفين الخيرية "كفيف" والتي مثلها المدير التنفيذي لجمعية المكفوفين الدكتور ناصر الموسى، وذلك بمقر المؤسسة بالرياض .
 
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد بن عبدالرحمن الحواس أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو التركيز على الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ برامج ومناشط وإيجاد حلول إبداعية للمشاكل الإنسانية .


وأضاف الحواس أن الاتفاقية تنص على التعاون فيما بين المؤسسة والجمعية على تقديم الخدمات التي تساعد في دعم الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط في مساعدة المحتاجين من المكفوفين، والمساهمة في توفير احتياجات المكفوفين الفقراء من الأجهزة الطبية ونحوها، وكذلك تدريب وتأهيل للمكفوفين، والمساهمة في رعاية الموهوبين من المكفوفين .


من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة جمعية كفيف الدكتور ناصر الموسى، مؤسسة الأمير محمد بن فهد على تعاونها مع الجمعية في مساعدة ودعم المحتاجين من المكفوفين؛ قائلاً: إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تعد من المؤسسات الخيرية الرائدة والمميزة في المملكة، ونحن فخورون اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع المؤسسة التي تفاجئنا دائمًا بالمبادرات المثمرة .
 
يذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ذات بعد إنساني تحرص كل الحرص على دعم ومساعدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة كفيفي البصر، لتحقيق دمج هذة الفئة مع المجتمع بشكل فعال ومثمر، من خلال دعمهم ومساعدتهم عبر دورات مختصة وتوفر لهم احتياجاتهم .


وقد اجتمع مؤخراً الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الأنصاري، مع رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين الدكتور خالد النعيمي، حيث بحثا أوجه التعاون بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والاتحاد العربي للمكفوفين في دعم ومساعدة المكفوفين بالوطن العربي.
 
 

18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
01:10 AM
تركيزًا على الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية لحل المشاكل الإنسانية

"محمد بن فهد للتنمية" توقع اتفاقية تفاهم مع "كفيف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ممثلة بالمدير التنفيذي أحمد الحواس، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع جمعية المكفوفين الخيرية "كفيف" والتي مثلها المدير التنفيذي لجمعية المكفوفين الدكتور ناصر الموسى، وذلك بمقر المؤسسة بالرياض .
 
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد بن عبدالرحمن الحواس أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو التركيز على الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ برامج ومناشط وإيجاد حلول إبداعية للمشاكل الإنسانية .


وأضاف الحواس أن الاتفاقية تنص على التعاون فيما بين المؤسسة والجمعية على تقديم الخدمات التي تساعد في دعم الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط في مساعدة المحتاجين من المكفوفين، والمساهمة في توفير احتياجات المكفوفين الفقراء من الأجهزة الطبية ونحوها، وكذلك تدريب وتأهيل للمكفوفين، والمساهمة في رعاية الموهوبين من المكفوفين .


من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة جمعية كفيف الدكتور ناصر الموسى، مؤسسة الأمير محمد بن فهد على تعاونها مع الجمعية في مساعدة ودعم المحتاجين من المكفوفين؛ قائلاً: إن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تعد من المؤسسات الخيرية الرائدة والمميزة في المملكة، ونحن فخورون اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع المؤسسة التي تفاجئنا دائمًا بالمبادرات المثمرة .
 
يذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ذات بعد إنساني تحرص كل الحرص على دعم ومساعدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة كفيفي البصر، لتحقيق دمج هذة الفئة مع المجتمع بشكل فعال ومثمر، من خلال دعمهم ومساعدتهم عبر دورات مختصة وتوفر لهم احتياجاتهم .


وقد اجتمع مؤخراً الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى الأنصاري، مع رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين الدكتور خالد النعيمي، حيث بحثا أوجه التعاون بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والاتحاد العربي للمكفوفين في دعم ومساعدة المكفوفين بالوطن العربي.
 
 

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