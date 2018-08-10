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محمد بن فهد يوجِّه بتخصيص 30 منحة دراسية بالجامعة

الطالب لا يتحمل أية مبالغ مالية للدراسة إضافة إلى توفير السكن

في إطار سعي جامعة الأمير محمد بن فهد لتبني المتفوقين من خريجي الثانوية العامة من السعوديين، وجَّه رئيس مجلس الأمناء، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، بتخصيص ثلاثين منحة دراسية مجانية لخريجي الثانوية العامة من السعوديين من الطلاب والطالبات، بمعدل خمس عشرة منحة لكل فئة، وذلك للعام الدراسي الحالي.

وتشتمل هذه المنح على الرسوم الدراسية للفصلَين الدراسيَّين والفصل الصيفي، إضافة إلى رسوم الحاسب الآلي والكتب الدراسية؛ ما يعني أن الطالب لا يتحمَّل أية مبالغ مالية للدراسة، إضافة إلى توفير السكن لمن هم خارج المنطقة الشرقية.

وتندرج هذه المنح في إطار برنامج الأمير محمد بن فهد للمنح التعليمية بالجامعة، الذي أنشأه الأمير محمد بن فهد تشجيعًا منه للطلاب السعوديين من الجنسين. وعلى الراغبين في الاستفادة من هذه المنح التقديم من خلال موقع الجامعة على الإنترنت، وسيتم استدعاؤهم، وإجراء اختبارات القبول، وتطبيق معايير المنحة.


ورفع مدير الجامعة، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، شكره وتقديره للأمير محمد بن فهد على هذه المكرمة لأبنائه وبناته. مفيدًا بأن هذه المنح ستكون دافعًا للتفوق العلمي للطلاب والطالبات، كما سيشكل من يتم اختيارهم لهذه المنح قيمة مضافة للجامعة؛ كونهم سيكونون خير سفراء لها في مؤسسات سوق العمل، سواء المحلي أو العالمي.



وأضاف الدكتور الأنصاري بأن برنامج الأمير محمد بن فهد للمنح الدراسية بالجامعة يضم أكثر من مائتي طالب وطالبة من السعوديين وغيرهم إيمانًا من الجامعة بدورها القوي في خدمة المجتمع، وإسهامًا منها في عمليات التنمية الوطنية. كما يهدف البرنامج إلى تبني المتفوقين من داخل وخارج المملكة، والاهتمام بهم، وذلك في إطار برنامج أعدته الجامعة لهذا الغرض، الغاية منه إعداد كفاءات نوعية، تسعى لخدمة مجتمعاتها بكل كفاءة واقتدار، وتحاكي متطلبات العصر الحديث ومعطياته. مضيفًا بأن برنامج المنح الدراسية للسعوديين وغيرهم من الجنسيات سيعزز التنوع الثقافي بالحرم الجامعي؛ الأمر الذي سيجعل طلاب الجامعة أكثر إدراكًا لخصائص المجتمعات في مختلف بقاع العالم، وأكثر قدرة على التعامل مع ما تفرضه العولمة من تحديات.

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محمد بن فهد يوجِّه بتخصيص 30 منحة دراسية بالجامعة
سبق

في إطار سعي جامعة الأمير محمد بن فهد لتبني المتفوقين من خريجي الثانوية العامة من السعوديين، وجَّه رئيس مجلس الأمناء، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، بتخصيص ثلاثين منحة دراسية مجانية لخريجي الثانوية العامة من السعوديين من الطلاب والطالبات، بمعدل خمس عشرة منحة لكل فئة، وذلك للعام الدراسي الحالي.

وتشتمل هذه المنح على الرسوم الدراسية للفصلَين الدراسيَّين والفصل الصيفي، إضافة إلى رسوم الحاسب الآلي والكتب الدراسية؛ ما يعني أن الطالب لا يتحمَّل أية مبالغ مالية للدراسة، إضافة إلى توفير السكن لمن هم خارج المنطقة الشرقية.

وتندرج هذه المنح في إطار برنامج الأمير محمد بن فهد للمنح التعليمية بالجامعة، الذي أنشأه الأمير محمد بن فهد تشجيعًا منه للطلاب السعوديين من الجنسين. وعلى الراغبين في الاستفادة من هذه المنح التقديم من خلال موقع الجامعة على الإنترنت، وسيتم استدعاؤهم، وإجراء اختبارات القبول، وتطبيق معايير المنحة.


ورفع مدير الجامعة، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، شكره وتقديره للأمير محمد بن فهد على هذه المكرمة لأبنائه وبناته. مفيدًا بأن هذه المنح ستكون دافعًا للتفوق العلمي للطلاب والطالبات، كما سيشكل من يتم اختيارهم لهذه المنح قيمة مضافة للجامعة؛ كونهم سيكونون خير سفراء لها في مؤسسات سوق العمل، سواء المحلي أو العالمي.



وأضاف الدكتور الأنصاري بأن برنامج الأمير محمد بن فهد للمنح الدراسية بالجامعة يضم أكثر من مائتي طالب وطالبة من السعوديين وغيرهم إيمانًا من الجامعة بدورها القوي في خدمة المجتمع، وإسهامًا منها في عمليات التنمية الوطنية. كما يهدف البرنامج إلى تبني المتفوقين من داخل وخارج المملكة، والاهتمام بهم، وذلك في إطار برنامج أعدته الجامعة لهذا الغرض، الغاية منه إعداد كفاءات نوعية، تسعى لخدمة مجتمعاتها بكل كفاءة واقتدار، وتحاكي متطلبات العصر الحديث ومعطياته. مضيفًا بأن برنامج المنح الدراسية للسعوديين وغيرهم من الجنسيات سيعزز التنوع الثقافي بالحرم الجامعي؛ الأمر الذي سيجعل طلاب الجامعة أكثر إدراكًا لخصائص المجتمعات في مختلف بقاع العالم، وأكثر قدرة على التعامل مع ما تفرضه العولمة من تحديات.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
12:47 AM

محمد بن فهد يوجِّه بتخصيص 30 منحة دراسية بالجامعة

الطالب لا يتحمل أية مبالغ مالية للدراسة إضافة إلى توفير السكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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في إطار سعي جامعة الأمير محمد بن فهد لتبني المتفوقين من خريجي الثانوية العامة من السعوديين، وجَّه رئيس مجلس الأمناء، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، بتخصيص ثلاثين منحة دراسية مجانية لخريجي الثانوية العامة من السعوديين من الطلاب والطالبات، بمعدل خمس عشرة منحة لكل فئة، وذلك للعام الدراسي الحالي.

وتشتمل هذه المنح على الرسوم الدراسية للفصلَين الدراسيَّين والفصل الصيفي، إضافة إلى رسوم الحاسب الآلي والكتب الدراسية؛ ما يعني أن الطالب لا يتحمَّل أية مبالغ مالية للدراسة، إضافة إلى توفير السكن لمن هم خارج المنطقة الشرقية.

وتندرج هذه المنح في إطار برنامج الأمير محمد بن فهد للمنح التعليمية بالجامعة، الذي أنشأه الأمير محمد بن فهد تشجيعًا منه للطلاب السعوديين من الجنسين. وعلى الراغبين في الاستفادة من هذه المنح التقديم من خلال موقع الجامعة على الإنترنت، وسيتم استدعاؤهم، وإجراء اختبارات القبول، وتطبيق معايير المنحة.


ورفع مدير الجامعة، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، شكره وتقديره للأمير محمد بن فهد على هذه المكرمة لأبنائه وبناته. مفيدًا بأن هذه المنح ستكون دافعًا للتفوق العلمي للطلاب والطالبات، كما سيشكل من يتم اختيارهم لهذه المنح قيمة مضافة للجامعة؛ كونهم سيكونون خير سفراء لها في مؤسسات سوق العمل، سواء المحلي أو العالمي.



وأضاف الدكتور الأنصاري بأن برنامج الأمير محمد بن فهد للمنح الدراسية بالجامعة يضم أكثر من مائتي طالب وطالبة من السعوديين وغيرهم إيمانًا من الجامعة بدورها القوي في خدمة المجتمع، وإسهامًا منها في عمليات التنمية الوطنية. كما يهدف البرنامج إلى تبني المتفوقين من داخل وخارج المملكة، والاهتمام بهم، وذلك في إطار برنامج أعدته الجامعة لهذا الغرض، الغاية منه إعداد كفاءات نوعية، تسعى لخدمة مجتمعاتها بكل كفاءة واقتدار، وتحاكي متطلبات العصر الحديث ومعطياته. مضيفًا بأن برنامج المنح الدراسية للسعوديين وغيرهم من الجنسيات سيعزز التنوع الثقافي بالحرم الجامعي؛ الأمر الذي سيجعل طلاب الجامعة أكثر إدراكًا لخصائص المجتمعات في مختلف بقاع العالم، وأكثر قدرة على التعامل مع ما تفرضه العولمة من تحديات.

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