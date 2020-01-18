محمد بن متعب: نسعى لزيادة ممارسي السلة.. و3 جوانب مهمة حتى 2020

في أول تصريح له مُنذ اختياره رئيساً للاتحاد العربي السعودي للعبة

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الأمير محمد بن متعب آل سعود أنه يسعى مع أعضاء مجلس إدارته للعمل على ثلاثة جوانب مهمة خلال فترتهم التي تمتد حتى نهاية 2020م، وأولها تفعيل الرياضة المجتمعية من خلال العمل على زيادة نسبة الممارسين لها والتوعية بأهميتها وفوائدها الصحية، وثانياً نشر لعبة كرة السلة لدى الجيل الحالي من خلال بناء قاعدة قوية للعبة وفق إستراتيجية طويلة تبدأ بزيارة الأندية الصغيرة قبل الكبيرة في المحافظات والمدن وحثها لتكون أندية مهتمة باللعبة منها ما هو ممارس والآخر منافس، وثالثاً العمل على عودة الجماهير للمدرجات من خلال العمل على تقوية المسابقات فنياً وبحث سبل جذب مُحفزة للجماهير.



تنظيم وهيكلة

وقال الرئيس الجديد في تصريح صحفي: "تسلمنا الاتحاد منذ أيام قليلة جداً، ولكننا نعمل بصمت، فحالياً نسعى لتنظيم الأمور الداخلية في الاتحاد ووضع هيكلة إدارية تضمن لنا النجاح بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية، كما أننا نعمل على عدة أهداف وإستراتيجيات تمتد لأكثر من 4 سنوات، من شأنها أن تخدم وتطور وترتقي بكرة السلة السعودية التي شهدت في السنوات الماضية انخفاضاً مُخيفاً جداً، وليس تقليلاً في عمل الإدارات السابقة التي اجتهدت وأدت ما عليها ونحترمها وعملها".



وأضاف: "سنعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول خلال الشهر الجاري، والذي نتطلع من خلاله أن يكون اجتماعاً ناجحاً، ينتج عنه عدد من القرارات والعديد من التوصيات التي تهم لعبة كرة السلة، لكننا بحاجة لمزيد من الجهد والوقت وتضافر الجهود حتى نحصد ثمار ما نصبوا إليه".



التركيز على الفئات السنية

وأكد أنَّ "الاستثمار الحقيقي في كرة السلة سيكون من خلال البدء بالإهتمام بالفئات السنية سواء بنشر كرة السلة في المدارس والعمل على تفعيل ودعم دوري السلة فيها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك حث الأندية على الاهتمام بالقاعدة، والعمل على توفير عدة حوافز في دوريات "الناشئين والشباب والأولمبي"، وكذلك دعم بطولات سلة الشوارع في المناطق، وتوقيع اتفاقيات تعاون فعلية مع اتحادات عالمية، ودعم وتطوير المدرب الوطني، كل ذلك سينصب في النهاية لمصلحة الأندية والمنتخبات السعودية ورفع مستواها الفني محلياً وخارجياً، مما يُساهم في عودة الجماهير للمباريات تدريجياً ومع عوامل تحفيز أخرى ستساهم في صناعة قاعدة جماهيرية خاصة باللعبة".



الاستثمار والمسؤولية المجتمعية

وزاد: "جانب الاستثمار الرياضي في لعبة كرة السلة يُشكل هاجساً كبيراً لنا، ولدينا ملف كامل يعمل عليه عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية وأحد القانونيين، حتى نجلب رؤوس الأموال في دعم ألعاب وأنشطة كرة السلة، لنواكب مُرتكزاً مُهماً من مُرتكزات رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030 وهو القوة الاستثمارية، كما سيكون لاتحاد السلة جانب مهم في المسؤولية المجتمعية من خلال برامج وفعاليات وأنشطة سنقوم بها".



زيارات للأندية الصغيرة

وقال: "سنزور العديد من الأندية في المدن والمحافظات والقرى، ونعمل على نشر كرة السلة فيها والاهتمام بها لتكون هذه الأندية حاضنة للعبة، فالأندية الكبيرة نعرفها ونعرف اهتماماتها ولن نغفل عنها، لكن الأندية الصغير ستعزز من نسبة الممارسين للعبة وكذلك من اكتشاف المواهب فيها".



التوعية بفوائد ممارسة السلة

وأضاف: "سنعمل على تفعيل الرياضة المجتمعية متمثلة في رفع نسبة الممارسة للعبة، من خلال دعم الدورات الرياضية في المدارس والأحياء، وعقد الندوات والمحاضرات التثقيفية بفوائدها الصحية القيمة للشخص الممارس لكرة السلة، وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصحة المجتمع لتنفيذ برامج ومناشط محققة لها، فالمملكة وفق إحصائية نُشرت العام الماضي احتلت المركز الثالث عالمياً كأكثر الدول كسلاً بسبب السمنة وهذا مؤشر خطير، فمن أهم الفوائد الصحية لممارس لعبة كرة السلة أنها تُساعد على تخفيض الوزن الزائد وعلاج السمنة المفرطة، كونها من أكثر الرّياضات المحفّزة على حرق الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم، وتُخلصه من الخمول والشعور الدائم بالكسل والإرهاق، إضافةً لأنها تزيد من مستوى التركيز والذكاء العام".



موقع وتفاعل اجتماعي

وكشف خلال حديثه عن إنشاء موقع إلكتروني للاتحاد العربي السعودي لكرة السلة لنشر أخبار وأنشطة الاتحاد.



واختتم الأمير محمد بن متعب حديثه مقدماً شكره للأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على ثقته باختياره رئيساً للاتحاد، داعياً الله تعالى أن يقدم وأعضاء مجلس إدارته كل ما يخدم ويفيد شباب الوطن من خلال لعبة كرة السلة، كما قدم شكره لمجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة محمد عبدالشكور إسلام، ورؤساء وأعضاء اللجان كافة على الجهود التي بذلت من الجميع خلال فترة عملهم في الاتحاد، وذلك خلال زيارة الرئيس السابق له في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وبحضور خبير كرة السلة محمد بن عزوز.

