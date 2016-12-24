محمد قاسم يرد على منتقديه: أنا مسلم.. وما حدث أُسيء فهمه

بعد أن أثارت حركته ضجة واسعة

رد محمد قاسم، لاعب نادي الاتحاد، على منتقديه بعد الحركة التي قام بها في اللقاء الذي جمع فريقه مع الرائد مساء أمس؛ إذ أكد أنها ليست كما تم فهمها، موضحًا: "أنا مسلم".

وكانت الحركة التي قام بها اللاعب أثناء إجراء التبديل مع زميله، ونزوله إلى أرضية الملعب، قد أثارت ردود أفعال واسعة وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمنهم من يرى أنها فُهمت بشكل خاطئ، فيما يرى آخرون أنها حركة صليب مرفوضة، وفيها تقليد للاعبين الأجانب؛ ويجب معاقبة اللاعب.

وقال الإعلامي وليد الفراج: "‏لا أعلم ما هي مبررات محمد قاسم لاعب الاتحاد عن هذا التصرف؟ لكن لا يمكن أن تمر دون توضيحات؛ سيفعلها الكثير من الصغار، وهذا مرفوض تمامًا".

فيما أكد المحلل الرياضي خميس الزهراني لبرنامج "أكشن يا دوري" أن محمد قاسم رفع السبابة بعد أن قبَّل يده، ولكن يجب على اللاعبين ألا يقلدوا بشكل أعمى.. واللقطات الواضحة تبيّن ذلك.

بينما اعتذر الرئيس الأسبق لنادي الهلال محمد بن فيصل بعد أن انتقد اللاعب قائلاً: "بعد مشاهدة اللقطة الخاصة بمحمد قاسم، التي توضح أنه لم يفعل شيئًا، وتختلف عن اللقطة التي انتشرت بتويتر، أعتذر للاعب ولمتابعيّ، متمينًا له التوفيق".

وكان اللقاء قد انتهى بفوز فريق الاتحاد على نظيره الرائد 3/ 2، وتربعه على سُلّم ترتيب الدوري في الجولة الـ14.