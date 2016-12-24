النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محمد قاسم يرد على منتقديه: أنا مسلم.. وما حدث أُسيء فهمه

بعد أن أثارت حركته ضجة واسعة

رد محمد قاسم، لاعب نادي الاتحاد، على منتقديه بعد الحركة التي قام بها في اللقاء الذي جمع فريقه مع الرائد مساء أمس؛ إذ أكد أنها ليست كما تم فهمها، موضحًا: "أنا مسلم".
 
وكانت الحركة التي قام بها اللاعب أثناء إجراء التبديل مع زميله، ونزوله إلى أرضية الملعب، قد أثارت ردود أفعال واسعة وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمنهم من يرى أنها فُهمت بشكل خاطئ، فيما يرى آخرون أنها حركة صليب مرفوضة، وفيها تقليد للاعبين الأجانب؛ ويجب معاقبة اللاعب.
 
وقال الإعلامي وليد الفراج: "‏لا أعلم ما هي مبررات محمد قاسم لاعب الاتحاد عن هذا التصرف؟ لكن لا يمكن أن تمر دون توضيحات؛ سيفعلها الكثير من الصغار، وهذا مرفوض تمامًا".
 
فيما أكد المحلل الرياضي خميس الزهراني لبرنامج "أكشن يا دوري" أن محمد قاسم رفع السبابة بعد أن قبَّل يده، ولكن يجب على اللاعبين ألا يقلدوا بشكل أعمى.. واللقطات الواضحة تبيّن ذلك.
 
بينما اعتذر الرئيس الأسبق لنادي الهلال محمد بن فيصل بعد أن انتقد اللاعب قائلاً: "بعد مشاهدة اللقطة الخاصة بمحمد قاسم، التي توضح أنه لم يفعل شيئًا، وتختلف عن اللقطة التي انتشرت بتويتر، أعتذر للاعب ولمتابعيّ، متمينًا له التوفيق".
 
وكان اللقاء قد انتهى بفوز فريق الاتحاد على نظيره الرائد 3/ 2، وتربعه على سُلّم ترتيب الدوري في الجولة الـ14.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محمد قاسم يرد على منتقديه: أنا مسلم.. وما حدث أُسيء فهمه
سبق
رد محمد قاسم، لاعب نادي الاتحاد، على منتقديه بعد الحركة التي قام بها في اللقاء الذي جمع فريقه مع الرائد مساء أمس؛ إذ أكد أنها ليست كما تم فهمها، موضحًا: "أنا مسلم".
 
وكانت الحركة التي قام بها اللاعب أثناء إجراء التبديل مع زميله، ونزوله إلى أرضية الملعب، قد أثارت ردود أفعال واسعة وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمنهم من يرى أنها فُهمت بشكل خاطئ، فيما يرى آخرون أنها حركة صليب مرفوضة، وفيها تقليد للاعبين الأجانب؛ ويجب معاقبة اللاعب.
 
وقال الإعلامي وليد الفراج: "‏لا أعلم ما هي مبررات محمد قاسم لاعب الاتحاد عن هذا التصرف؟ لكن لا يمكن أن تمر دون توضيحات؛ سيفعلها الكثير من الصغار، وهذا مرفوض تمامًا".
 
فيما أكد المحلل الرياضي خميس الزهراني لبرنامج "أكشن يا دوري" أن محمد قاسم رفع السبابة بعد أن قبَّل يده، ولكن يجب على اللاعبين ألا يقلدوا بشكل أعمى.. واللقطات الواضحة تبيّن ذلك.
 
بينما اعتذر الرئيس الأسبق لنادي الهلال محمد بن فيصل بعد أن انتقد اللاعب قائلاً: "بعد مشاهدة اللقطة الخاصة بمحمد قاسم، التي توضح أنه لم يفعل شيئًا، وتختلف عن اللقطة التي انتشرت بتويتر، أعتذر للاعب ولمتابعيّ، متمينًا له التوفيق".
 
وكان اللقاء قد انتهى بفوز فريق الاتحاد على نظيره الرائد 3/ 2، وتربعه على سُلّم ترتيب الدوري في الجولة الـ14.
24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
01:55 AM
بعد أن أثارت حركته ضجة واسعة

محمد قاسم يرد على منتقديه: أنا مسلم.. وما حدث أُسيء فهمه

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
72
108,736

رد محمد قاسم، لاعب نادي الاتحاد، على منتقديه بعد الحركة التي قام بها في اللقاء الذي جمع فريقه مع الرائد مساء أمس؛ إذ أكد أنها ليست كما تم فهمها، موضحًا: "أنا مسلم".
 
وكانت الحركة التي قام بها اللاعب أثناء إجراء التبديل مع زميله، ونزوله إلى أرضية الملعب، قد أثارت ردود أفعال واسعة وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمنهم من يرى أنها فُهمت بشكل خاطئ، فيما يرى آخرون أنها حركة صليب مرفوضة، وفيها تقليد للاعبين الأجانب؛ ويجب معاقبة اللاعب.
 
وقال الإعلامي وليد الفراج: "‏لا أعلم ما هي مبررات محمد قاسم لاعب الاتحاد عن هذا التصرف؟ لكن لا يمكن أن تمر دون توضيحات؛ سيفعلها الكثير من الصغار، وهذا مرفوض تمامًا".
 
فيما أكد المحلل الرياضي خميس الزهراني لبرنامج "أكشن يا دوري" أن محمد قاسم رفع السبابة بعد أن قبَّل يده، ولكن يجب على اللاعبين ألا يقلدوا بشكل أعمى.. واللقطات الواضحة تبيّن ذلك.
 
بينما اعتذر الرئيس الأسبق لنادي الهلال محمد بن فيصل بعد أن انتقد اللاعب قائلاً: "بعد مشاهدة اللقطة الخاصة بمحمد قاسم، التي توضح أنه لم يفعل شيئًا، وتختلف عن اللقطة التي انتشرت بتويتر، أعتذر للاعب ولمتابعيّ، متمينًا له التوفيق".
 
وكان اللقاء قد انتهى بفوز فريق الاتحاد على نظيره الرائد 3/ 2، وتربعه على سُلّم ترتيب الدوري في الجولة الـ14.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,205

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة