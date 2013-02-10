مخالفة سرعة تكشف أكثر من 28 ألف حبة مخدرة وحشيش ومبلغ مالي

رجال القوة الخاصة لأمن الطرق أطاحوا به وسلم لجهة الاختصاص

تسببت مخالفة سرعة في كشف أكثر من 28 ألف حبة مخدرة ومبلغ مالي وحشيش أثناء استيقاف قائد مركبة على طريق جدة ينبع.

وأثناء قيام إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة الخاصة بعملها رصدت مركبة من نوع تويوتا يقودها راعيها بسرعة عالية مساء اليوم ليباشر رجل القوة استيقاف المركبة واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه المخالفات.

وعند ترجل قائد الدورية وطلب الأوراق الرسمية من قائد المركبة المخالفة اشتبه فيه رجل الأمن وطلب منه النزول من مركبته وأثناء ذلك لاذ بالفرار بالمركبة بسرعة عالية ليفقد السيطرة عليها وترتطم بإحدى الصبات الخرسانية وتعطل المركبة.

وعند تفتيش المركبة وجدت بداخلها حقيبة تحوي حبوبًا مخدرة من نوع لكزس يتجاوز عددها 28 ألف حبة وقطعة حشيش ومبلغ 25400 ريال سعودي وسلمت الحالة لجهة الاختصاص والمضبوطات لمكافحة المخدرات بينما أُصيب قائد المركبة نتيجة الارتطام.