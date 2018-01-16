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مختبر مستشفى الأمير محمد بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي  CAP

الأول من بين المستشفيات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة

حصل مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، على شهادة الاعتماد الأمريكي من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراضCAP ، مسجلاً اسمه كأول مختبر يظفر بالاعتماد في منطقة الرياض من بين المستشفيات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة.
 
وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، الدكتور طلال التويجري، أن حصول المختبر على اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض، يُعد بمثابة عهد والتزام منا بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى وهذا الإنجاز هو ثمرة جهود العمل بروح الفريق الواحد.
 
من جانبه قال استشاري أمراض الدم مدير المختبرات وبنوك الدم في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الدكتور كامل بن محمد الدوسري: إن سعادتنا لا توصف بحصول المختبر على هذا الاعتماد، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، تحقيقاً للأهداف المرسومة من وزير الصحة في تقديم الخدمات المخبرية طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.
 

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مختبر مستشفى الأمير محمد بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي  CAP
سبق

حصل مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، على شهادة الاعتماد الأمريكي من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراضCAP ، مسجلاً اسمه كأول مختبر يظفر بالاعتماد في منطقة الرياض من بين المستشفيات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة.
 
وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، الدكتور طلال التويجري، أن حصول المختبر على اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض، يُعد بمثابة عهد والتزام منا بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى وهذا الإنجاز هو ثمرة جهود العمل بروح الفريق الواحد.
 
من جانبه قال استشاري أمراض الدم مدير المختبرات وبنوك الدم في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الدكتور كامل بن محمد الدوسري: إن سعادتنا لا توصف بحصول المختبر على هذا الاعتماد، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، تحقيقاً للأهداف المرسومة من وزير الصحة في تقديم الخدمات المخبرية طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
11:47 PM
الأول من بين المستشفيات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة

مختبر مستشفى الأمير محمد بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكي  CAP

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، على شهادة الاعتماد الأمريكي من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراضCAP ، مسجلاً اسمه كأول مختبر يظفر بالاعتماد في منطقة الرياض من بين المستشفيات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة.
 
وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، الدكتور طلال التويجري، أن حصول المختبر على اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض، يُعد بمثابة عهد والتزام منا بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لكافة المرضى وهذا الإنجاز هو ثمرة جهود العمل بروح الفريق الواحد.
 
من جانبه قال استشاري أمراض الدم مدير المختبرات وبنوك الدم في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الدكتور كامل بن محمد الدوسري: إن سعادتنا لا توصف بحصول المختبر على هذا الاعتماد، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، تحقيقاً للأهداف المرسومة من وزير الصحة في تقديم الخدمات المخبرية طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.
 

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