مدارس الحرس الوطني العسكرية تحتفل بتخريج دورتي الفرد الأساسي للأفواج

بحضور اللواء ركن "تركي بن حمود العنزي" وأُقيم حفل خطابي

احتفلت مدارس الحرس الوطني أمس الخميس بتخريج دورتي الفرد الأساسي للأفواج التي عقدت بتاريخ 1437/12/26هـ حتى 1438/3/23هـ، بحضور قائد مدارس الحرس الوطني العسكرية اللواء ركن "تركي بن حمود العنزي"؛ حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ألقي خلاله عدد من الكلمات الترحيبية، بعد ذلك أعلنت النتيجة العامة.

وفي نهاية الحفل ألقى قائد مدارس الحرس الوطني العسكرية كلمة هنأ فيها الخريجين، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون هذه الدورة دافعًا لهم للعمل والتطوير بإذن الله نحو خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.