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"مدارس القنفذة " تستقبل 63 ألف طالب وطالبة في بداية الفصل الثاني

"الزاحمي": بداية جادة ومطمئنة بمشاركة جميع القطاعات

استقبلت مدارس محافظة القنفذة، في بداية الفصل الثاني اليوم الأحد قرابة 63 ألف طالب وطالبة و9 آلاف معلم ومعلمة في 668 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية.


صرح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد الزاحمي أن بداية الفصل الدراسي الثاني جاءت جادة ومطمئنة وأن لجنة الاستعداد قد وضعت الخطط والبرامج للانطلاقة الجادة والمنضبطة بمشاركة جميع القطاعات الإشرافية، مناشداً جميع قادة وقائدات المدارس بمواصلة العطاء المميز ومثمناً حرصهم وإخلاصهم المستمر، متمنياً لكل الطلاب والطالبات مواصلة الكفاح من أجل تحقيق النجاح والفلاح في كل ما من شأنه رفعة هذا البلد الكريم حتى يكونوا قدوة صالحة في بناء هذا المجتمع.


وكان المساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني قد تفقد عدداً من المدارس من ضمنها مدرسة الشاطبي ومدرسة فلسطين وذلك بهدف تعزيز دور المدرسة وسير الدراسة وانطلاق العمل بها وفق ما هو مخطط للبداية المنظمة.


كما تفقد المساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي عدداً من المدارس من ضمنها مدرسة الحسين بن علي والمدرسة السعودية، وذلك للوقوف عن قرب على الجهود التي تبذلها المدارس من أجل العمل الجاد والمخلص.


فيما أوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي يوسف الفقيه، أن بداية الفصل الدراسي الثاني بدأت جادة ومطمئنة وقد أكملت كل المدارس جاهزيتها لبدء العمل ومواصلة الجهد والعطاء.
 

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"مدارس القنفذة " تستقبل 63 ألف طالب وطالبة في بداية الفصل الثاني
سبق

استقبلت مدارس محافظة القنفذة، في بداية الفصل الثاني اليوم الأحد قرابة 63 ألف طالب وطالبة و9 آلاف معلم ومعلمة في 668 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية.


صرح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد الزاحمي أن بداية الفصل الدراسي الثاني جاءت جادة ومطمئنة وأن لجنة الاستعداد قد وضعت الخطط والبرامج للانطلاقة الجادة والمنضبطة بمشاركة جميع القطاعات الإشرافية، مناشداً جميع قادة وقائدات المدارس بمواصلة العطاء المميز ومثمناً حرصهم وإخلاصهم المستمر، متمنياً لكل الطلاب والطالبات مواصلة الكفاح من أجل تحقيق النجاح والفلاح في كل ما من شأنه رفعة هذا البلد الكريم حتى يكونوا قدوة صالحة في بناء هذا المجتمع.


وكان المساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني قد تفقد عدداً من المدارس من ضمنها مدرسة الشاطبي ومدرسة فلسطين وذلك بهدف تعزيز دور المدرسة وسير الدراسة وانطلاق العمل بها وفق ما هو مخطط للبداية المنظمة.


كما تفقد المساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي عدداً من المدارس من ضمنها مدرسة الحسين بن علي والمدرسة السعودية، وذلك للوقوف عن قرب على الجهود التي تبذلها المدارس من أجل العمل الجاد والمخلص.


فيما أوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي يوسف الفقيه، أن بداية الفصل الدراسي الثاني بدأت جادة ومطمئنة وقد أكملت كل المدارس جاهزيتها لبدء العمل ومواصلة الجهد والعطاء.
 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:20 PM
"الزاحمي": بداية جادة ومطمئنة بمشاركة جميع القطاعات

"مدارس القنفذة " تستقبل 63 ألف طالب وطالبة في بداية الفصل الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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استقبلت مدارس محافظة القنفذة، في بداية الفصل الثاني اليوم الأحد قرابة 63 ألف طالب وطالبة و9 آلاف معلم ومعلمة في 668 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية.


صرح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد الزاحمي أن بداية الفصل الدراسي الثاني جاءت جادة ومطمئنة وأن لجنة الاستعداد قد وضعت الخطط والبرامج للانطلاقة الجادة والمنضبطة بمشاركة جميع القطاعات الإشرافية، مناشداً جميع قادة وقائدات المدارس بمواصلة العطاء المميز ومثمناً حرصهم وإخلاصهم المستمر، متمنياً لكل الطلاب والطالبات مواصلة الكفاح من أجل تحقيق النجاح والفلاح في كل ما من شأنه رفعة هذا البلد الكريم حتى يكونوا قدوة صالحة في بناء هذا المجتمع.


وكان المساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني قد تفقد عدداً من المدارس من ضمنها مدرسة الشاطبي ومدرسة فلسطين وذلك بهدف تعزيز دور المدرسة وسير الدراسة وانطلاق العمل بها وفق ما هو مخطط للبداية المنظمة.


كما تفقد المساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي عدداً من المدارس من ضمنها مدرسة الحسين بن علي والمدرسة السعودية، وذلك للوقوف عن قرب على الجهود التي تبذلها المدارس من أجل العمل الجاد والمخلص.


فيما أوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي يوسف الفقيه، أن بداية الفصل الدراسي الثاني بدأت جادة ومطمئنة وقد أكملت كل المدارس جاهزيتها لبدء العمل ومواصلة الجهد والعطاء.
 

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