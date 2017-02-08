مدافع الاتحاد على رادار الأهلي

كشفت مصادر إعلامية عن تقدم نادي الأهلي بعرض مغرٍ إلى مدافع نادي الاتحاد "عمار الدحيم" يتجاوز العرض الاتحادي بنحو ثلاثة ملايين ريال، مستغلة دخول اللاعب فترة الستة أشهر.

ولا زالت المفاوضات جارية بين الأهلي ووكيل أعمال اللاعب "تركي الزهراني"

يذكر أن "الدحيم" يتواجد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة من أجل إجراء الفحوصات الطبية النهائية قبل إجراء جراحة للرباط الصليبي.

وأكدت ذات المصادر أن عضو شرف أهلاوياً تكفل بإقامة وتأهيل "عمار الدحيم" في قطر، وذلك بعد إعلان اللاعب أنه سيدفع من جيبه الخاص مصاريف إقامته وتأهيله في قطر.