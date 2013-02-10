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مداهمة مروجي مخدرات بـ"الدرب" تتطور للمقاومة وتنتهي بالقتل

"بن قزيز": دوريات القطاع الشرقي تقوم بعمليات مكثفة لمحاربة المفسدين

أوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد عبدالله بن قزيز لـ"سبق" أنه خلال قيام رجال الأمن بدوريات قطاع المجاهدين، بأعمالهم اليومية في تتبع المتسللين والمهربين في مدينة الدرب بمنطقة جازان، تعرض أحدهم لمقاومة واشتباك مع أحد مروجي المخدرات، أسفر عن مقتل المروج بعد مداهمة أحد الأوكار في المناطق الجبلية الوعرة، فيما تعرض رجل الأمن لإصابة طفيفة، كما تم القبض على عدد من المروجين.

وقال بن قزيز: أثناء قيام دوريات القطاع الشمالي للمجاهدين بالدرب بمداهمة أوكار مروجي المخدرات شرق الكدرة بناءً على المعلومات المتوفرة يوم أمس الأول، وفيما كان الجميع منهمكين في قبض الجناة وأدلة إدانتهم باغت أحد المروجين مساعد مشرف قطاع المجاهدين الشمالي بمحافظة الدرب ورماه بالحجارة وواصل الهجوم والاشتباك معه وحينها لم يجد سوى الدفاع عن نفسه بإطلاق النار مما أسفر عن إصابة الجاني، ثم وفاته، بعد إصابة طفيفة تعرض لها رجل الأمن لم تحل دون مواصلة المهمة بنجاح بحمد الله.

وأضاف "بن قزيز" بأن دوريات القطاع الشرقي بالدرب تقوم بعمليات مكثفة لمحاربة المفسدين الممتهنين للإجرام والخروج على الأنظمة والقوانين ورصد مواقعهم ومن ثم مداهمتها في الأودية وبين الأحراش، حيث أسفرت تلك العمليات خلال الشهر الماضي من ضبط كميات كبيرة من العبوات الجاهزة المتنوعة المعدة للترويح بلغت السعة الإجمالية 6555 لتر خمور والقبض على 26 شخصاً من الجنسية الإفريقية أحدهم بحوزته مسدس وثلاث طلقات وضبط عدد من أصابع الحشيش ومبالغ مالية.

وأكد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن الحملات مستمرة في مجابهة من تسول له نفسه العبث بالأمن ونشر السوء بين أفراد المجتمع، تحت توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة مستمرة من مدير عام المجاهدين الدكتور عبدالله السويد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مداهمة مروجي مخدرات بـ"الدرب" تتطور للمقاومة وتنتهي بالقتل
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد عبدالله بن قزيز لـ"سبق" أنه خلال قيام رجال الأمن بدوريات قطاع المجاهدين، بأعمالهم اليومية في تتبع المتسللين والمهربين في مدينة الدرب بمنطقة جازان، تعرض أحدهم لمقاومة واشتباك مع أحد مروجي المخدرات، أسفر عن مقتل المروج بعد مداهمة أحد الأوكار في المناطق الجبلية الوعرة، فيما تعرض رجل الأمن لإصابة طفيفة، كما تم القبض على عدد من المروجين.

وقال بن قزيز: أثناء قيام دوريات القطاع الشمالي للمجاهدين بالدرب بمداهمة أوكار مروجي المخدرات شرق الكدرة بناءً على المعلومات المتوفرة يوم أمس الأول، وفيما كان الجميع منهمكين في قبض الجناة وأدلة إدانتهم باغت أحد المروجين مساعد مشرف قطاع المجاهدين الشمالي بمحافظة الدرب ورماه بالحجارة وواصل الهجوم والاشتباك معه وحينها لم يجد سوى الدفاع عن نفسه بإطلاق النار مما أسفر عن إصابة الجاني، ثم وفاته، بعد إصابة طفيفة تعرض لها رجل الأمن لم تحل دون مواصلة المهمة بنجاح بحمد الله.

وأضاف "بن قزيز" بأن دوريات القطاع الشرقي بالدرب تقوم بعمليات مكثفة لمحاربة المفسدين الممتهنين للإجرام والخروج على الأنظمة والقوانين ورصد مواقعهم ومن ثم مداهمتها في الأودية وبين الأحراش، حيث أسفرت تلك العمليات خلال الشهر الماضي من ضبط كميات كبيرة من العبوات الجاهزة المتنوعة المعدة للترويح بلغت السعة الإجمالية 6555 لتر خمور والقبض على 26 شخصاً من الجنسية الإفريقية أحدهم بحوزته مسدس وثلاث طلقات وضبط عدد من أصابع الحشيش ومبالغ مالية.

وأكد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن الحملات مستمرة في مجابهة من تسول له نفسه العبث بالأمن ونشر السوء بين أفراد المجتمع، تحت توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة مستمرة من مدير عام المجاهدين الدكتور عبدالله السويد.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
09:37 PM
"بن قزيز": دوريات القطاع الشرقي تقوم بعمليات مكثفة لمحاربة المفسدين

مداهمة مروجي مخدرات بـ"الدرب" تتطور للمقاومة وتنتهي بالقتل

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متعب البقمي - جازان
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أوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد عبدالله بن قزيز لـ"سبق" أنه خلال قيام رجال الأمن بدوريات قطاع المجاهدين، بأعمالهم اليومية في تتبع المتسللين والمهربين في مدينة الدرب بمنطقة جازان، تعرض أحدهم لمقاومة واشتباك مع أحد مروجي المخدرات، أسفر عن مقتل المروج بعد مداهمة أحد الأوكار في المناطق الجبلية الوعرة، فيما تعرض رجل الأمن لإصابة طفيفة، كما تم القبض على عدد من المروجين.

وقال بن قزيز: أثناء قيام دوريات القطاع الشمالي للمجاهدين بالدرب بمداهمة أوكار مروجي المخدرات شرق الكدرة بناءً على المعلومات المتوفرة يوم أمس الأول، وفيما كان الجميع منهمكين في قبض الجناة وأدلة إدانتهم باغت أحد المروجين مساعد مشرف قطاع المجاهدين الشمالي بمحافظة الدرب ورماه بالحجارة وواصل الهجوم والاشتباك معه وحينها لم يجد سوى الدفاع عن نفسه بإطلاق النار مما أسفر عن إصابة الجاني، ثم وفاته، بعد إصابة طفيفة تعرض لها رجل الأمن لم تحل دون مواصلة المهمة بنجاح بحمد الله.

وأضاف "بن قزيز" بأن دوريات القطاع الشرقي بالدرب تقوم بعمليات مكثفة لمحاربة المفسدين الممتهنين للإجرام والخروج على الأنظمة والقوانين ورصد مواقعهم ومن ثم مداهمتها في الأودية وبين الأحراش، حيث أسفرت تلك العمليات خلال الشهر الماضي من ضبط كميات كبيرة من العبوات الجاهزة المتنوعة المعدة للترويح بلغت السعة الإجمالية 6555 لتر خمور والقبض على 26 شخصاً من الجنسية الإفريقية أحدهم بحوزته مسدس وثلاث طلقات وضبط عدد من أصابع الحشيش ومبالغ مالية.

وأكد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن الحملات مستمرة في مجابهة من تسول له نفسه العبث بالأمن ونشر السوء بين أفراد المجتمع، تحت توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة مستمرة من مدير عام المجاهدين الدكتور عبدالله السويد.

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