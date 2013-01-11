مداهمة مستودع لإعادة تسويق الخضراوات التالفة​ في الطائف

ضبط عمالة مخالفة استغلّت حديقة مجاورة لسوق الفواكه

داهم مراقبو الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف موقعاً بإحدى الحدائق المجاورة لسوق الفواكه والخضار المركزي، حوّلته عمالة مخالفة إلى مستودع لإعادة فرز وتعبئة الخضراوات التالفة؛ بهدف إعادة تسويقها مرة أخرى.

وضبط المراقبون كميات كبيرة من الطماطم والخضراوات التي ظهرت عليها علامات التعفن عند قيام العمالة بإعادة تعبئتها، قبل توقيف العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

من جهةٍ أخرى، صادر مراقبو الإدارة من سوق الفواكه والخضار المركزي 1168 صندوق طماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت في طريقها إلى ساحة الحراج بالسوق، وتم إتلاف الكمية المضبوطة.

وأوضحت وكالة الخدمات بأمانة الطائف أنها وضعت برنامجاً صحياً مكثفاً لدعم الجهود التصحيحية من خلال الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية وتعزيز الجهود الرقابية على النشاطات المرتبطة بالصحة العامة وصحة المستهلك تشمل (الأسواق، المطاعم، المطابخ، محالّ بيع الوجبات السريعة، المخابز، ومحالّ بيع المواد الغذائية، وغيرها).

وأشارت إلى إلزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لكل نشاط، مع تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة على المخالفين والمستهترين بصحة المستهلك، ويشمل البرنامج المتابعة المستمرة للمحالّ المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.