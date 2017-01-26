مدرب النصر يستبعد العنزي وايالا عن مباراة الغد والفريق يصل الدمام

وصلت قبل قليل بعثة فريق النصر إلى مطار الملك فهد في الدمام؛ وذلك استعداداً لمباراة النصر والقادسية مساء غد الخميس في الخبر، وتوجهت بعثة الفريق مباشرةً من المطار إلى مقر السكن وذلك للدخول في معسكر المباراة.



وكان فريق النصر أجرى تدريبه الأخير عصر الأربعاء على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي والذي تركز على إجراء مناورة وقف من خلالها المدرب الكرواتي زوران ماميتش على جاهزية جميع اللاعبين وطالبهم بالتركيز وأهمية تحقيق الفوز.

واستبعد مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش الثنائي الحارس عبدالله العنزي والمحترف البارغواياني فيكتور ايالا عن مباراة الغد وذلك لحاجتهم لمزيد من الجوانب اللياقية بعد غيابهم الطويل عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

