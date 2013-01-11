مدرسة بالقريات تحيي ذكرى "رموز التعليم" بقاعات تحمل أسماءهم

استغلال الاختبارات للتذكير بشهداء ورموز خدموا الوطن

أحيت متوسطة الأمير فيصل بن فهد بالقريات ذكرى رموز التعليم المتوفين بالقريات الذين خدموا التعليم بالمحافظة سنوات عديدة حتى آخر يوم في حياتهم، بتسمية أسماء لجان الإختبارات للفصل الدراسي الأول بأسماء عدد من القيادات التربوية والمعلمين الراحلين.

واستغلت المدرسة فترة الإختبارات ولجانها بالتذكير بعدد من المعلمين الذين افتقدهم التعليم من خلال هذه الفكرة الفريدة، وذلك بتنفيذها مع بداية الإختبارات العملية التي بدأت هذا الأسبوع .

وقال وكيل المدرسة عوض سمير العنزي لـ "سبق" : نفذت متوسطة الأمير فيصل بن فهد بمحافظة القريات مبادرة الوفاء لمعلمين ومشرفين وقادة تربويين رحلوا عنا وبقيت ذكراهم عطرة بين زملائهم وطلابهم.

وأوضح "العنزي" أن هذه المبادرة تهدف إلى إحياء ذكرى هذه الرموز التي أثرت التعليم لسنوات طويلة، بالدعاء لهم وذكر محاسنهم، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته .

ونفذ فريق عمل متوسطة الأمير فيصل بن فهد بمحافظة القريات بقيادة قائد المدرسة الدكتور علي بشير الطويلعي هذه المبادرة ممثلة بدوري الوفاء لكرة القدم وتسمية الفرق بأسمائهم . ثم تسمية لجان الاختبارات بأسمائهم

-رحمهم الله جميعا- كأقل ما يقدم لهم.

وحملت اللجان أسماء عدد من المعلمين والمشرفين التربويين وقياديين سابقين وهم:" مساعد مدير تعليم القريات سابقاً سعد بن عبدالله السماحي، و مشرف الرياضيات ناصر طريميز الشراري، و مشرف اللغة العربية فلاح عياش البلوي، والمشرف التربوي مدير المدرسة خليل صالح الهذلول، ومدير مدرسة ومشرف إدارة مدرسية بندر عناد الغضبان، مدير مدرسة ومشرف بشؤون الطلاب ومحمد اسيود السمحان، ومدير مدرسة أحمد عايد الخيال الشراري، و معلم التربية البدنية جزاء مفلح البلوي.

يُذكر أن مدارس القريات لها السبق في استغلال مناسبة الإختبارات النهائية وقاعاتها ولجانها بإحياء ذكرى عدد من الذين خدموا الوطن والقريات، كان آخرها العام الدراسي الماضي، حين قامت متوسطة الفارابي بالقريات بتسمية قاعاتها بأسماء شهداء الوطن تكريماً لهم ولما قدموه في عاصفة الحزم من تضحية وإقدام بأرواحهم من أجل تراب هذا الوطن وأمنه والذي نشرته "سبق" في حينه.