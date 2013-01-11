النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرسة بالقريات تحيي ذكرى "رموز التعليم" بقاعات تحمل أسماءهم

استغلال الاختبارات للتذكير بشهداء ورموز خدموا الوطن

أحيت متوسطة الأمير فيصل بن فهد بالقريات ذكرى رموز التعليم المتوفين بالقريات الذين خدموا التعليم بالمحافظة سنوات عديدة حتى آخر يوم في حياتهم، بتسمية أسماء لجان الإختبارات للفصل الدراسي الأول بأسماء عدد من القيادات التربوية والمعلمين الراحلين.

 

واستغلت المدرسة فترة الإختبارات ولجانها بالتذكير بعدد من المعلمين الذين افتقدهم التعليم من خلال هذه الفكرة الفريدة، وذلك  بتنفيذها مع بداية الإختبارات العملية التي بدأت هذا الأسبوع .

 

وقال وكيل المدرسة عوض سمير العنزي لـ "سبق" : نفذت متوسطة الأمير فيصل بن فهد بمحافظة القريات مبادرة الوفاء لمعلمين ومشرفين وقادة تربويين رحلوا عنا وبقيت ذكراهم عطرة بين زملائهم وطلابهم.

 

وأوضح "العنزي" أن هذه المبادرة تهدف إلى إحياء ذكرى هذه الرموز التي أثرت التعليم لسنوات طويلة، بالدعاء لهم وذكر محاسنهم، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته .

 

ونفذ فريق عمل متوسطة الأمير فيصل بن فهد بمحافظة القريات بقيادة قائد المدرسة الدكتور علي بشير الطويلعي هذه المبادرة ممثلة بدوري الوفاء لكرة القدم وتسمية الفرق بأسمائهم . ثم تسمية لجان الاختبارات بأسمائهم 
-رحمهم الله جميعا- كأقل ما يقدم لهم.

 

وحملت اللجان أسماء عدد من المعلمين والمشرفين التربويين وقياديين سابقين وهم:" مساعد مدير تعليم القريات سابقاً سعد بن عبدالله السماحي، و مشرف الرياضيات ناصر طريميز الشراري، و مشرف اللغة العربية فلاح عياش البلوي، والمشرف التربوي مدير المدرسة خليل صالح الهذلول، ومدير مدرسة ومشرف إدارة مدرسية بندر عناد الغضبان، مدير مدرسة ومشرف بشؤون الطلاب ومحمد اسيود السمحان، ومدير مدرسة أحمد عايد الخيال الشراري، و معلم التربية البدنية جزاء مفلح البلوي.

 

يُذكر أن مدارس القريات لها السبق في استغلال مناسبة الإختبارات النهائية وقاعاتها ولجانها بإحياء ذكرى عدد من الذين خدموا الوطن والقريات، كان آخرها العام الدراسي الماضي، حين قامت متوسطة الفارابي بالقريات بتسمية قاعاتها بأسماء شهداء الوطن تكريماً لهم ولما قدموه في عاصفة الحزم من تضحية وإقدام بأرواحهم من أجل تراب هذا الوطن وأمنه والذي نشرته "سبق" في حينه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدرسة بالقريات تحيي ذكرى "رموز التعليم" بقاعات تحمل أسماءهم
سبق

أحيت متوسطة الأمير فيصل بن فهد بالقريات ذكرى رموز التعليم المتوفين بالقريات الذين خدموا التعليم بالمحافظة سنوات عديدة حتى آخر يوم في حياتهم، بتسمية أسماء لجان الإختبارات للفصل الدراسي الأول بأسماء عدد من القيادات التربوية والمعلمين الراحلين.

 

واستغلت المدرسة فترة الإختبارات ولجانها بالتذكير بعدد من المعلمين الذين افتقدهم التعليم من خلال هذه الفكرة الفريدة، وذلك  بتنفيذها مع بداية الإختبارات العملية التي بدأت هذا الأسبوع .

 

وقال وكيل المدرسة عوض سمير العنزي لـ "سبق" : نفذت متوسطة الأمير فيصل بن فهد بمحافظة القريات مبادرة الوفاء لمعلمين ومشرفين وقادة تربويين رحلوا عنا وبقيت ذكراهم عطرة بين زملائهم وطلابهم.

 

وأوضح "العنزي" أن هذه المبادرة تهدف إلى إحياء ذكرى هذه الرموز التي أثرت التعليم لسنوات طويلة، بالدعاء لهم وذكر محاسنهم، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته .

 

ونفذ فريق عمل متوسطة الأمير فيصل بن فهد بمحافظة القريات بقيادة قائد المدرسة الدكتور علي بشير الطويلعي هذه المبادرة ممثلة بدوري الوفاء لكرة القدم وتسمية الفرق بأسمائهم . ثم تسمية لجان الاختبارات بأسمائهم 
-رحمهم الله جميعا- كأقل ما يقدم لهم.

 

وحملت اللجان أسماء عدد من المعلمين والمشرفين التربويين وقياديين سابقين وهم:" مساعد مدير تعليم القريات سابقاً سعد بن عبدالله السماحي، و مشرف الرياضيات ناصر طريميز الشراري، و مشرف اللغة العربية فلاح عياش البلوي، والمشرف التربوي مدير المدرسة خليل صالح الهذلول، ومدير مدرسة ومشرف إدارة مدرسية بندر عناد الغضبان، مدير مدرسة ومشرف بشؤون الطلاب ومحمد اسيود السمحان، ومدير مدرسة أحمد عايد الخيال الشراري، و معلم التربية البدنية جزاء مفلح البلوي.

 

يُذكر أن مدارس القريات لها السبق في استغلال مناسبة الإختبارات النهائية وقاعاتها ولجانها بإحياء ذكرى عدد من الذين خدموا الوطن والقريات، كان آخرها العام الدراسي الماضي، حين قامت متوسطة الفارابي بالقريات بتسمية قاعاتها بأسماء شهداء الوطن تكريماً لهم ولما قدموه في عاصفة الحزم من تضحية وإقدام بأرواحهم من أجل تراب هذا الوطن وأمنه والذي نشرته "سبق" في حينه.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
06:12 PM
استغلال الاختبارات للتذكير بشهداء ورموز خدموا الوطن

مدرسة بالقريات تحيي ذكرى "رموز التعليم" بقاعات تحمل أسماءهم

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
928

أحيت متوسطة الأمير فيصل بن فهد بالقريات ذكرى رموز التعليم المتوفين بالقريات الذين خدموا التعليم بالمحافظة سنوات عديدة حتى آخر يوم في حياتهم، بتسمية أسماء لجان الإختبارات للفصل الدراسي الأول بأسماء عدد من القيادات التربوية والمعلمين الراحلين.

 

واستغلت المدرسة فترة الإختبارات ولجانها بالتذكير بعدد من المعلمين الذين افتقدهم التعليم من خلال هذه الفكرة الفريدة، وذلك  بتنفيذها مع بداية الإختبارات العملية التي بدأت هذا الأسبوع .

 

وقال وكيل المدرسة عوض سمير العنزي لـ "سبق" : نفذت متوسطة الأمير فيصل بن فهد بمحافظة القريات مبادرة الوفاء لمعلمين ومشرفين وقادة تربويين رحلوا عنا وبقيت ذكراهم عطرة بين زملائهم وطلابهم.

 

وأوضح "العنزي" أن هذه المبادرة تهدف إلى إحياء ذكرى هذه الرموز التي أثرت التعليم لسنوات طويلة، بالدعاء لهم وذكر محاسنهم، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته .

 

ونفذ فريق عمل متوسطة الأمير فيصل بن فهد بمحافظة القريات بقيادة قائد المدرسة الدكتور علي بشير الطويلعي هذه المبادرة ممثلة بدوري الوفاء لكرة القدم وتسمية الفرق بأسمائهم . ثم تسمية لجان الاختبارات بأسمائهم 
-رحمهم الله جميعا- كأقل ما يقدم لهم.

 

وحملت اللجان أسماء عدد من المعلمين والمشرفين التربويين وقياديين سابقين وهم:" مساعد مدير تعليم القريات سابقاً سعد بن عبدالله السماحي، و مشرف الرياضيات ناصر طريميز الشراري، و مشرف اللغة العربية فلاح عياش البلوي، والمشرف التربوي مدير المدرسة خليل صالح الهذلول، ومدير مدرسة ومشرف إدارة مدرسية بندر عناد الغضبان، مدير مدرسة ومشرف بشؤون الطلاب ومحمد اسيود السمحان، ومدير مدرسة أحمد عايد الخيال الشراري، و معلم التربية البدنية جزاء مفلح البلوي.

 

يُذكر أن مدارس القريات لها السبق في استغلال مناسبة الإختبارات النهائية وقاعاتها ولجانها بإحياء ذكرى عدد من الذين خدموا الوطن والقريات، كان آخرها العام الدراسي الماضي، حين قامت متوسطة الفارابي بالقريات بتسمية قاعاتها بأسماء شهداء الوطن تكريماً لهم ولما قدموه في عاصفة الحزم من تضحية وإقدام بأرواحهم من أجل تراب هذا الوطن وأمنه والذي نشرته "سبق" في حينه.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,382
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,212

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة