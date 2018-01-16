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مدرسة بجدة تطلق أسماء شهداء الواجب على قاعات الاختبارات‎

عرفانًا بتضحياتهم من أجل الوطن

 جسدت مدرسة مكة المتوسطة بجدة أجمل معاني الوفاء والعرفان لشهداء الواجب من جنود الوطن البواسل، بإطلاق أسماء شهداء الواجب على لجان الاختبارات، عرفانًا وتقديرًا لما قدمه أولئك الأبطال من أجل الذود عن حدود وأمن الوطن واستقراره.

وأكد مدير مكتب التعليم بشرق جدة "عثمان السهيمي" أن التعليم رسالة سامية في شتى مناهج الحياة، لافتاً إلى أن تسمية لجان الاختبارات بأسماء شهداء الوطن هي بمثابة الاستذكار والفخر بأولئك الأشاوس -رحمهم الله- وإبراز تضحياتهم للطلاب.

فيما وصف قائد متوسطة مكة "علي الغامدي" ما قامت به المدرسة تجاه من قدموا أرواحهم فداء للوطن؛ بأنه أقل الواجب لهم؛ لأنهم مصدر فخر يفخر به كل مواطن ومقيم على أرض الحرمين، مضيفًا: ولأن الطالب بحاجة لتعزيز وترسيخ معنى الاعتزاز بكل من يدافع عن الوطن الغالي، وحتى يفتخر كل ابن من أبناء الشهداء بما بذله والده الشهيد تجاه دينه ومليكه ووطنه.

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مدرسة بجدة تطلق أسماء شهداء الواجب على قاعات الاختبارات‎
سبق

 جسدت مدرسة مكة المتوسطة بجدة أجمل معاني الوفاء والعرفان لشهداء الواجب من جنود الوطن البواسل، بإطلاق أسماء شهداء الواجب على لجان الاختبارات، عرفانًا وتقديرًا لما قدمه أولئك الأبطال من أجل الذود عن حدود وأمن الوطن واستقراره.

وأكد مدير مكتب التعليم بشرق جدة "عثمان السهيمي" أن التعليم رسالة سامية في شتى مناهج الحياة، لافتاً إلى أن تسمية لجان الاختبارات بأسماء شهداء الوطن هي بمثابة الاستذكار والفخر بأولئك الأشاوس -رحمهم الله- وإبراز تضحياتهم للطلاب.

فيما وصف قائد متوسطة مكة "علي الغامدي" ما قامت به المدرسة تجاه من قدموا أرواحهم فداء للوطن؛ بأنه أقل الواجب لهم؛ لأنهم مصدر فخر يفخر به كل مواطن ومقيم على أرض الحرمين، مضيفًا: ولأن الطالب بحاجة لتعزيز وترسيخ معنى الاعتزاز بكل من يدافع عن الوطن الغالي، وحتى يفتخر كل ابن من أبناء الشهداء بما بذله والده الشهيد تجاه دينه ومليكه ووطنه.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
06:04 PM
عرفانًا بتضحياتهم من أجل الوطن

مدرسة بجدة تطلق أسماء شهداء الواجب على قاعات الاختبارات‎

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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3,236

 جسدت مدرسة مكة المتوسطة بجدة أجمل معاني الوفاء والعرفان لشهداء الواجب من جنود الوطن البواسل، بإطلاق أسماء شهداء الواجب على لجان الاختبارات، عرفانًا وتقديرًا لما قدمه أولئك الأبطال من أجل الذود عن حدود وأمن الوطن واستقراره.

وأكد مدير مكتب التعليم بشرق جدة "عثمان السهيمي" أن التعليم رسالة سامية في شتى مناهج الحياة، لافتاً إلى أن تسمية لجان الاختبارات بأسماء شهداء الوطن هي بمثابة الاستذكار والفخر بأولئك الأشاوس -رحمهم الله- وإبراز تضحياتهم للطلاب.

فيما وصف قائد متوسطة مكة "علي الغامدي" ما قامت به المدرسة تجاه من قدموا أرواحهم فداء للوطن؛ بأنه أقل الواجب لهم؛ لأنهم مصدر فخر يفخر به كل مواطن ومقيم على أرض الحرمين، مضيفًا: ولأن الطالب بحاجة لتعزيز وترسيخ معنى الاعتزاز بكل من يدافع عن الوطن الغالي، وحتى يفتخر كل ابن من أبناء الشهداء بما بذله والده الشهيد تجاه دينه ومليكه ووطنه.

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