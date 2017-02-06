"مدني الباحة" ينبه عن أمطار تستمر حتى العاشرة ليلاً

دعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر واتباع الإرشادات

نبهت مديرية الدفاع المدني بالباحة إلى أن هناك توقعات لحدوث حالة تشكيلات من السحب المنخفظة والمتوسطة الارتفاع اليوم على منطقة الباحة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.



وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العقيد جمعان دايس أن بداية الحالة الساعة 11:00 من صباح اليوم الاثنين وتنتهي الحالة الساعة 10 من مساء اليوم الاثنين، حاثاً المواطنين والمقيمين على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكترونيwww.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.



وشدد العقيد دايس على وجوب أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.