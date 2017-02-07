"مدني الباحة" ينتشل جثمان شاب غرق في سد وادي ثراد بالعقيق

تلقى البلاغ من والد الغريق.. وما زالت الفرق في الموقع

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، قبل قليل؛ جثمان شاب عشريني تعرض للغرق في سد وادي ثراد بمحافظة العقيق؛ حيث تلقت الفرق البلاغ من والد الغريق، وحضرت على وجه السرعة للموقع، وتبين لها وفاة الشاب وجرى استخراج جثمانه من داخل مياه السد.



وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة "العقيد جمعان دايس الغامدي" لـ"سبق"؛ الحادثة، وبين أنَّ "العمليات تلقت البلاغ من مواطن يفيد بفقدان ابنه العشريني قرب سد وادي ثراد بمحافظة العقيق، وعند انتقال الفرق للموقع اتضح لها سقوط الشاب بداخل مياه السد؛ حيث تم إخراج جثمانه، فيما يجري استكمال باقي الإجراءات بعد استيفاء كافة المعلومات".