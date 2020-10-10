النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدني الجموم ينفذ حملات على محطات البنزين بالمحافظة

بهدف حماية الأرواح والممتلكات في الحدود الإدارية للمحافظة

نفذت إدارة الدفاع المدني بالجموم حملات تفتيشية على محطات الوقود بالمحافظة بمتابعة ميدانية من مدير الإدارة العقيد سعد الربيعي.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن حملات التفتيش التي يقوم بها مدني محافظة الجموم على المنشآت داخل المحافظة تقوم به فرق التفتيش بجدولة يومية ضمن جولات السلامة لهذا العام ١٤٣٩هـ .

وتابع: محطات الوقود هي المنشأة المستهدفة في تلك الجولة التفتيشية لاشتراطات السلامة التي تسعى إدارة الجموم من خلالها إلى توثيق اشتراطات السلامة ومدى صلاحيتها في حال تطلب تدخلها لأي طارئ لا سمح الله كما أن من الاشتراطات التي يسعى مدني الجموم إلى التأكد منها ما يتعلق باشتراطات الوقاية للسلامة من حوادث الحريق.

وأكد سرحان أن مدير مدني الجموم العقيد سعد الربيعي يتابع تلك الحملة وما يتبعها من حملات قادمة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات في الحدود الإدارية للمحافظة .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدني الجموم ينفذ حملات على محطات البنزين بالمحافظة
سبق

نفذت إدارة الدفاع المدني بالجموم حملات تفتيشية على محطات الوقود بالمحافظة بمتابعة ميدانية من مدير الإدارة العقيد سعد الربيعي.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن حملات التفتيش التي يقوم بها مدني محافظة الجموم على المنشآت داخل المحافظة تقوم به فرق التفتيش بجدولة يومية ضمن جولات السلامة لهذا العام ١٤٣٩هـ .

وتابع: محطات الوقود هي المنشأة المستهدفة في تلك الجولة التفتيشية لاشتراطات السلامة التي تسعى إدارة الجموم من خلالها إلى توثيق اشتراطات السلامة ومدى صلاحيتها في حال تطلب تدخلها لأي طارئ لا سمح الله كما أن من الاشتراطات التي يسعى مدني الجموم إلى التأكد منها ما يتعلق باشتراطات الوقاية للسلامة من حوادث الحريق.

وأكد سرحان أن مدير مدني الجموم العقيد سعد الربيعي يتابع تلك الحملة وما يتبعها من حملات قادمة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات في الحدود الإدارية للمحافظة .

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
09:36 PM

مدني الجموم ينفذ حملات على محطات البنزين بالمحافظة

بهدف حماية الأرواح والممتلكات في الحدود الإدارية للمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
535

نفذت إدارة الدفاع المدني بالجموم حملات تفتيشية على محطات الوقود بالمحافظة بمتابعة ميدانية من مدير الإدارة العقيد سعد الربيعي.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن حملات التفتيش التي يقوم بها مدني محافظة الجموم على المنشآت داخل المحافظة تقوم به فرق التفتيش بجدولة يومية ضمن جولات السلامة لهذا العام ١٤٣٩هـ .

وتابع: محطات الوقود هي المنشأة المستهدفة في تلك الجولة التفتيشية لاشتراطات السلامة التي تسعى إدارة الجموم من خلالها إلى توثيق اشتراطات السلامة ومدى صلاحيتها في حال تطلب تدخلها لأي طارئ لا سمح الله كما أن من الاشتراطات التي يسعى مدني الجموم إلى التأكد منها ما يتعلق باشتراطات الوقاية للسلامة من حوادث الحريق.

وأكد سرحان أن مدير مدني الجموم العقيد سعد الربيعي يتابع تلك الحملة وما يتبعها من حملات قادمة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات في الحدود الإدارية للمحافظة .

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة