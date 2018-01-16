"مدني الخفجي" يسيطر على حريقَيْن متفرقَيْن

أخلى 3 نساء و4 أطفال.. ولا إصابات

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخفجي على حريقَيْن، وقعا اليوم في مكانَيْن متفرقَيْن بالمحافظة.



وقال لـ"سبق" المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري، إنه في تمام الساعة الـ2 صباحًا نشب حريق في محل لتنجيد الأثاث مساحته ٨*٨ م، وأن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق دون وقوع إصابات - ولله الحمد -.



وأضاف بأن الحريق الثاني وقع في الساعة الـ6 مساء، وكان في شقة بالدور الثالث، وانحصر في غرفة مساحتها ٤*٤، وتأثرت الشقة بنواتج الحريق.



وتابع "الدوسري": أخرجت فِرق الدفاع المدني امرأتين وأربعة أطفال من جنسية عربية من الشقة المجاورة بالدور الثالث، وأخرجت امرأة مواطنة من الدور الثاني، وجميعهم بحالة جيدة - ولله الحمد -.

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