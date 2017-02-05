مدني الرياض: بالتنسيق مع الجهة المعنية تمت معالجة خطورة مجرى المياه

​بعد أن شهد سقوط سيارتين ووفاة ثلاثة وإصابة رابع

أكدت مديرية الدفاع المدني بالرياض معالجة خطورة الموقع الذي سجل اليوم حادثتي سقوط سيارتين داخل مجرى مياه نتج عنه ثلاث وفيات وإصابة.



وأشار متحدث الدفاع المدني بالرياض "الرائد محمد الحمادي" إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية حول عمل حواجز، وحل ناجح حول الموقع الذي شهد اليوم حادثتي سقوط مركبتين على طريق الملك خالد.



وكان الحادث الأول قد نتج عنه وفاة سائق وطفلين، فيما أصيب في الحادث الثاني شخص، ونقل للمستشفى، وباشرت الحوادث فرق الدفاع المدني التي انتشلت المتوفين والمصاب واستخرجت المركبات.

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