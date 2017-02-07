"مدني الطائف" يُسيطر على حريق بشقة في "الشهداء الجنوبية".. ولا إصابات

​الفرق أخلت جميع سكان العمارة بسبب كثافة وانتشار الأدخنة

سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، على حريق اندلع داخل شقة ضمن إحدى العمائر بحي الشهداء الجنوبية، وأُخلي سكانها بالكامل دون حدوث أي إصابات، ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف "العقيد ناصر بن سلطان الشريف": "تبلغت العمليات الأمنية الموحدة عن حريق في شقة، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة ساعة البلاغ اليوم ١٣:٤٨، واتضح أنه حريق في غرفة داخل شقة بعمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الشهداء الجنوبية- شارع ٢٠، وتمت مباشرة الحالة من قبل الدفاع المدني، وإخلاء جميع سكان العمارة بسبب كثافة وانتشار الأدخنة".

وأوضح أنه تم إنهاء الحالة بدون إصابات ولله الحمد، فيما حثت الإدارة العامة للدفاع المدني الجميع على أخذ الحيطة والحذر، متمنين السلامة للجميع.