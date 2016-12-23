"مدني العاصمة المقدسة" ينقذ 25 شخصاً بعد حريق شقة بالشوقية

الشريف: التماس مكيف سبب الحادث.. ولا إصابات

أنقذت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم 25 شخصاً احتجزوا في الدور الثاني بعد اندلاع النار وصعود كثافة عالية من الأدخنة في حي الشوقية، وبحمد الله لم يحدث أي إصابات في الأرواح.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف: تلقينا بلاغاً مفاده اشتعال النار في منزل بحي الشوقية خلف مخابز بدر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار بغرفة تقع بداخل شقة في الدور الثاني من عمارة مكونة من 4 أدوار جرى إخلاء مبنى العمارة من السكان وعددهم قرابة (25) شخصاً، في حين باشرت وحدات المكافحة اكتشاف موقع الحالة وإخمادها والسيطرة على الحادث.

وأوضح الرائد الشريف بأنه لم ينجم عن الحادث إصابات في الأرواح ولله الحمد، أما سبب الحادث فمن المحتمل أنه ناجم عن التماس في التمديدات الكهربائية للمكيف موقع الحادث.