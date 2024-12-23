"مدني العاصمة المقدسة" ينقذ عائلة بعد حريق شقتهم بشارع أم القرى

الشريف: "فريق التحقيق" يباشر للتعرف على مسببات الحادث

أنقذت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أفراد عائلة احتجزوا في الدور الثاني بعد اندلاع النار وصعود كثافة عالية من الأدخنة، وبحمد الله لم يحدث أي إصابات في الأرواح.



وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف: "تلقينا بلاغًا مساء اليوم مفاده اشتعال النار في منزل بشارع أم القرى، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مطبخ شقة بالدور الثاني من عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، واحتجاز عائلة بداخل الشقة مصحوبًا بكثافة عالية للأدخنة".



وأوضح أنه تم اقتحام الموقع من قِبل وحدات المكافحة والإنقاذ، وجرى إخراج العائلة المحتجزة، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.



وأفاد الرائد الشريف بأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.