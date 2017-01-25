"الدفاع المدني": الفرق حاصرت حريق المجمع التجاري بـ"المدينة" ومنعت انتشاره

​مكون من دورين وتسبب بإصابة بسيطة لعامل وجار التحقيق لمعرفة الأسباب

قال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني": إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة أُبلغ عند الساعة "١٦:١٥" من عصر اليوم عن حادث حريق في أحد المراكز التجارية بشارع قباء بالمدينة المنورة، وتم انتقال فرق الدفاع المدني للموقع.



وأوضح "الجهني" أن الحادث عبارة عن حريق في مركز تجاري مكون من دورين بمساحة "٢٠٠٠"م٢ مسقوف بالهنجر للملابس الجاهزة ومستلزمات التجميل، وشمل الحريق كامل المبنى، وكثافة دخان للمواد المحترقة عملت الفرق على حصر الحريق ومنع انتشاره للمباني المجاورة.



وبين "الجهني" أنه نتج عن الحادث إصابة أحد العاملين بجرح بسيط في اليد، وتم نقله عن طريق إسعاف الدفاع المدني لمستشفى الأنصار، وحالته مطَمْئنة، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة في الموقع لمعرفة أسباب الحادث.

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"فرق المدني" تواصل مكافحة حريق المجمع التجاري

تجمعات تعرقل حركة السير في بداية شارع قباء بالمدينة

ما زالت فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الذي شب في أحد المجمعات التجارية على طريق قباء ، وسط تجمهر عدد كبير من المواطنين في موقع الحادثة وخاصة صغار السن ، والذي أسفر عن توقف حركة السير في بداية الشارع.

وكثفت الدوريات الأمنية وفرق الهلال الأحمر تواجدها حول الموقع تحسباً لأي طارئ، كما استبعدت دوريات الأمن بعض المتجمهرين من موقع الحادث وذلك حرصاً على سلامتهم.

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"مدني المدينة" يباشر حريقاً في مجمع تجاري بشارع قباء

تباشر فرق الدفاع المدني، الآن، حريقا متطورا اندلع في أحد المجمعات التجارية على طريق قباء.

وتتصاعد من موقع الحادث ألسنة الدخان التي امتدت إلى الأحياء المجاورة.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر بشأن الحادث حال توفرها.