"مدني المدينة" يحذر من مزج المواد الكيميائية بغرض التنظيف

قد يسفر عن أبخرة وغازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي

حذرت إدارة التوعية الوقائية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ربات المنازل، ومن في حكمهن، من مزج المواد الكيميائية بعضها ببعض بغرض إزالة الرواسب الجيرية في الأماكن المختلفة كأحواض المياه المختلفة والأرضيات.

ويأتي تحذير إدارة التوعية بعد رصد بعض الممارسات الخاطئة والمتمثلة بمزج المواد الكيميائية مثل "مادة الفلاش" مع الكلور التي تشكل خطراً على صحة الإنسان خاصة أنها من المواد الحارقة.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد د.خالد العتيبي أن مزج المواد الكيميائية كمادة الفلاش مع مادة كيميائية أخرى مثل الكلور، ينتج عنه أبخرة وغازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي، كما يتسبب استنشاقها بكميات كبيرة لحالات اختناق متقدمة، ويزداد الأمر سوءًا عند احتراقها.

وشدد على أهمية قراءة الإرشادات الموضحة على عبوات المواد الكيميائية ومعرفة محتوياتها وتاريخ انتاجها وانتهائها والإلمام التام بطرق استخدامها وتداولها وحفظها كذلك طرق التعامل معها في حالات الطوارئ مع تهوية المكان قبل استخدامها.

يذكر أن حرائق المواد الكيميائية هي من أشد الحرائق خطورة حيث أن ضررها لا يقتصر على اشتعالها فحسب، بل يمتد لتهديد صحة الإنسان مما يصعب أحيانًا علاج آثارها طبيًا.