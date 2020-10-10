أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغًا عن حريق بعمارة ‏بمدينة جازان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع حيث تم السيطرة على الحريق ‏وإنقاذ عدد ثماني حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني. وأضاف أنه نتج من الحادث ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة، مبينًا أنه ‏تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص كون الحادث مفتعلاً وجنائيًا.

"مدني جازان": حادث حريق الأطفال مفتعل وجنائي فهد كاملي سبق 2017-10-08 أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغًا عن حريق بعمارة ‏بمدينة جازان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع حيث تم السيطرة على الحريق ‏وإنقاذ عدد ثماني حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني.



وأضاف أنه نتج من الحادث ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة، مبينًا أنه ‏تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص كون الحادث مفتعلاً وجنائيًا.



08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439 08:59 PM

"مدني جازان": حادث حريق الأطفال مفتعل وجنائي أكد أنه تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص





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أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغًا عن حريق بعمارة ‏بمدينة جازان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع حيث تم السيطرة على الحريق ‏وإنقاذ عدد ثماني حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني.



وأضاف أنه نتج من الحادث ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة، مبينًا أنه ‏تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص كون الحادث مفتعلاً وجنائيًا.

