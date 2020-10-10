أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغًا عن حريق بعمارة بمدينة جازان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع حيث تم السيطرة على الحريق وإنقاذ عدد ثماني حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني.
وأضاف أنه نتج من الحادث وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة، مبينًا أنه تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص كون الحادث مفتعلاً وجنائيًا.
"مدني جازان": حادث حريق الأطفال مفتعل وجنائي
أكد أنه تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغًا عن حريق بعمارة بمدينة جازان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع حيث تم السيطرة على الحريق وإنقاذ عدد ثماني حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني.
وأضاف أنه نتج من الحادث وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة، مبينًا أنه تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص كون الحادث مفتعلاً وجنائيًا.
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغًا عن حريق بعمارة بمدينة جازان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع حيث تم السيطرة على الحريق وإنقاذ عدد ثماني حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني.
"مدني جازان": حادث حريق الأطفال مفتعل وجنائي
أكد أنه تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغًا عن حريق بعمارة بمدينة جازان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع حيث تم السيطرة على الحريق وإنقاذ عدد ثماني حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني.
وأضاف أنه نتج من الحادث وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة، مبينًا أنه تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص كون الحادث مفتعلاً وجنائيًا.