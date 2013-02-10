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مدني جازان: حريق كهرباء صالة ركاب "عبارة فرسان" خطة فرضية

طُبق في الفرضية عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء من قبل الدفاع المدني

شاركت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ممثلة بإدارة الدفاع المدني بمدينة جيزان في خطة فرضية لعدد من الجهات الحكومية لحادث حريق وهمي بصالة ركاب المغادرين إلى جزيرة فرسان بميناء جيزان.

وافترضت الخطة اندلاع حريق في غرفة الكهرباء بصالة الركاب، وانتقال الفرق اللازمة للموقع. لتتولى إدارة الميناء إبلاغ الدفاع المدني ومباشرة عمليات إخلاء الركاب وإطفاء الحريق بالإمكانيات المتاحة حتى وصول فرق الدفاع المدني.

وطبق في الفرضية عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء من قبل الدفاع المدني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، وتم في الفرضية إخلاء جميع الركاب ونقل الحالات إلى منطقة الفرز الطبي بإسعاف الدفاع المدني والهلال الأحمر إلى مستشفيات المنطقة.

ودونت الإحصائية لتلك الحالات: ست إصابات منها أربع بسيطة وحالتان متوسطتان.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري أن الفرضية تأتي امتداداً للتدريب المستمر والوقوف على جاهزية الأفراد والآليات وسرعة استجابة الجهات الحكومية والتدريب على التعامل مع الحوادث، خاصة الحرائق في الأماكن الحيوية.

يشار إلى أن الدفاع المدني قام مؤخراً بتنفيذ عدد من الفرضيات في المنطقة مع الجهات المختصة لاختبار جاهزيتها وتدريب العاملين على مباشرة أي طارئ لا قدر الله.

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مدني جازان: حريق كهرباء صالة ركاب "عبارة فرسان" خطة فرضية
سبق

شاركت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ممثلة بإدارة الدفاع المدني بمدينة جيزان في خطة فرضية لعدد من الجهات الحكومية لحادث حريق وهمي بصالة ركاب المغادرين إلى جزيرة فرسان بميناء جيزان.

وافترضت الخطة اندلاع حريق في غرفة الكهرباء بصالة الركاب، وانتقال الفرق اللازمة للموقع. لتتولى إدارة الميناء إبلاغ الدفاع المدني ومباشرة عمليات إخلاء الركاب وإطفاء الحريق بالإمكانيات المتاحة حتى وصول فرق الدفاع المدني.

وطبق في الفرضية عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء من قبل الدفاع المدني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، وتم في الفرضية إخلاء جميع الركاب ونقل الحالات إلى منطقة الفرز الطبي بإسعاف الدفاع المدني والهلال الأحمر إلى مستشفيات المنطقة.

ودونت الإحصائية لتلك الحالات: ست إصابات منها أربع بسيطة وحالتان متوسطتان.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري أن الفرضية تأتي امتداداً للتدريب المستمر والوقوف على جاهزية الأفراد والآليات وسرعة استجابة الجهات الحكومية والتدريب على التعامل مع الحوادث، خاصة الحرائق في الأماكن الحيوية.

يشار إلى أن الدفاع المدني قام مؤخراً بتنفيذ عدد من الفرضيات في المنطقة مع الجهات المختصة لاختبار جاهزيتها وتدريب العاملين على مباشرة أي طارئ لا قدر الله.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
11:59 PM
طُبق في الفرضية عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء من قبل الدفاع المدني

مدني جازان: حريق كهرباء صالة ركاب "عبارة فرسان" خطة فرضية

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فهد كاملي - جازان
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شاركت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ممثلة بإدارة الدفاع المدني بمدينة جيزان في خطة فرضية لعدد من الجهات الحكومية لحادث حريق وهمي بصالة ركاب المغادرين إلى جزيرة فرسان بميناء جيزان.

وافترضت الخطة اندلاع حريق في غرفة الكهرباء بصالة الركاب، وانتقال الفرق اللازمة للموقع. لتتولى إدارة الميناء إبلاغ الدفاع المدني ومباشرة عمليات إخلاء الركاب وإطفاء الحريق بالإمكانيات المتاحة حتى وصول فرق الدفاع المدني.

وطبق في الفرضية عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء من قبل الدفاع المدني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، وتم في الفرضية إخلاء جميع الركاب ونقل الحالات إلى منطقة الفرز الطبي بإسعاف الدفاع المدني والهلال الأحمر إلى مستشفيات المنطقة.

ودونت الإحصائية لتلك الحالات: ست إصابات منها أربع بسيطة وحالتان متوسطتان.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري أن الفرضية تأتي امتداداً للتدريب المستمر والوقوف على جاهزية الأفراد والآليات وسرعة استجابة الجهات الحكومية والتدريب على التعامل مع الحوادث، خاصة الحرائق في الأماكن الحيوية.

يشار إلى أن الدفاع المدني قام مؤخراً بتنفيذ عدد من الفرضيات في المنطقة مع الجهات المختصة لاختبار جاهزيتها وتدريب العاملين على مباشرة أي طارئ لا قدر الله.

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