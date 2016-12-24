أخمدت فرق الدفاع المدني الحريق الذي نشب ببلدية الداير، الذي اتضح أنَّه وقع في مجموعة مكاتب وأخشاب عبارة عن رجيع بفناء مبنى البلدية. وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان "الرائد يحيى عبدالله القحطاني": "وردنا بلاغ عن حريق في بلدية الدائر، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أنَّ الحادث عبارة عن احتراق في مجموعة من المخلفات ورجيع المكاتب المتكدسة في الموقع من أوراق ومكاتب وأخشاب وإطارات بفناء مبنى بلدية محافظة الدائر؛ حيث تمت السيطرة عليه من قبل الفرقة وعمل محضر مشترك بالواقعة وتسليم الموقع لنائب مدير البلدية". مشيرًا إلى أنَّ سبب الحريق احتمال ناتج عن اشتعال ذاتي للمخلفات المتكدسة.

"مدني جازان" يخمد حريقًا ببلدية الداير ناتجًا عن اشتعال ذاتي فهد كاملي سبق 2016-12-24 أخمدت فرق الدفاع المدني الحريق الذي نشب ببلدية الداير، الذي اتضح أنَّه وقع في مجموعة مكاتب وأخشاب عبارة عن رجيع بفناء مبنى البلدية.



وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان "الرائد يحيى عبدالله القحطاني": "وردنا بلاغ عن حريق في بلدية الدائر، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أنَّ الحادث عبارة عن احتراق في مجموعة من المخلفات ورجيع المكاتب المتكدسة في الموقع من أوراق ومكاتب وأخشاب وإطارات بفناء مبنى بلدية محافظة الدائر؛ حيث تمت السيطرة عليه من قبل الفرقة وعمل محضر مشترك بالواقعة وتسليم الموقع لنائب مدير البلدية". مشيرًا إلى أنَّ سبب الحريق احتمال ناتج عن اشتعال ذاتي للمخلفات المتكدسة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438 11:20 PM

نشب في مجموعة مكاتب وأخشاب متكدسة بفناء المبنى

"مدني جازان" يخمد حريقًا ببلدية الداير ناتجًا عن اشتعال ذاتي





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أخمدت فرق الدفاع المدني الحريق الذي نشب ببلدية الداير، الذي اتضح أنَّه وقع في مجموعة مكاتب وأخشاب عبارة عن رجيع بفناء مبنى البلدية.



وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان "الرائد يحيى عبدالله القحطاني": "وردنا بلاغ عن حريق في بلدية الدائر، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أنَّ الحادث عبارة عن احتراق في مجموعة من المخلفات ورجيع المكاتب المتكدسة في الموقع من أوراق ومكاتب وأخشاب وإطارات بفناء مبنى بلدية محافظة الدائر؛ حيث تمت السيطرة عليه من قبل الفرقة وعمل محضر مشترك بالواقعة وتسليم الموقع لنائب مدير البلدية". مشيرًا إلى أنَّ سبب الحريق احتمال ناتج عن اشتعال ذاتي للمخلفات المتكدسة.