"مدني جازان" ينفذ دورات على وسائل السلامة بالمنشآت الرسمية

استهدفت منسوبي القطاعات الحكومية واستمرت 5 أيام

اختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الدورة التدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية والتي شملت التدريب على وسائل السلامة والإطفاء في المنشآت الرسمية والتي استمرت لمدة خمسة أيام، وصرح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير العقيد علي وهاس أن الدورة اشتملت على شرح نظري وتطبيق عملي للمشاركين في الدورة وبدأت الدورة بإعطاء المتدربين كورسات نظرية مكثفة من قبل ضباط السلامة والعمليات لكيفية تطبيق متطلبات الكود الخليجي للوقاية من الحريق وشرح للائحة المختص بأعمال السلامة لدى الجهات الحكومية وواجبات ومهام مسؤولي السلامة بالمنشآت الحكومية والتدريب على أعمال الحماية المدنية وأعمال الإنذار والإخلاء والإيواء وإعادة الأوضاع .

وأوضح "وهاس" أنه تنم تخصيص محاضرات لتصنيف الحرائق وأنواع مطفيات الحريق وكيفية استخدامها وكيفية التعامل مع صناديق الحريق والتعرف على سلوك النار ونقطة الوميض وظاهرة الانفجار الدخاني وكيفية التعامل معه وكيفية التهوية وأنواعها وطرق الإنقاذ وطرق البحث عن المحتجزين والمصابين وكذلك حمل المصابين وعمل النقالات الارتجالية عند الحاجة والتدريب على أعمال الإطفاء والإنقاذ وأعمال المواجهة لحوادث ‎الحريق بالمنشآت ‎والتدريبات على أعمال السلامة والكشف على أنظمة الوقاية والإنذار من الحريق بالمنشآت .

وأضاف قائلاً: تم خلال الدورة عمل عدد من الزيارات الميدانية لمعرفة آلية الكشف والتفتيش على المنشآت والتعرف على متطلبات الوقاية من الحريق وعلى منظومة الحرائق للشبكة الجافة والرطبة ومنظومة الإنذار والأنظمة البديلة للماء وحنفيات الحريق ومآخذ الحريق الجافة ووصلة مياه الدفاع المدني الخارجية وأنظمة التحكم بالدخان وخوانق الحريق وأين مواقع مداخل ومخارج الطوارئ لمسالك الهروب وكيفية

التعامل مع منظومة الإنذار وتدريب طاقم الإطفاء على كيفية استخدام حنفيات الحريق ووصلة مياه الدفاع المدني الخارجية واستخدام خراطيم الإطفاء في عمليات المكافحة.

فيما أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي العمري أن مثل هذه الدورات تأتي امتداداً لنشر الوعي ومفاهيم السلامة العلمية

والتطبيقية بين جميع شرائح المجتمع ونفذ الدورة عدداً من الضباط والأفراد المتخصصين.

مبيناً أن البرنامج التدريبي اشتمل على تدريبات في أعمال الدفاع المدني بجميع تخصصاته .

وأشار اللواء العمري إلى أن البرنامج التدريبي يأتي من منطلق مهمة الدفاع المدني في القيام بالإجراءات اللازمة أثناء الحوادث وطرق التصرف السليم خلالها وحفظ الممتلكات العامة، مضيفاً أن هناك برامج أخرى سيتم تنفيذها خلال هذا العام بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بأعمال وتدابير الدفاع المدني .