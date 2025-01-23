"مدني مكة" ينظم ورشة "تطبيق معايير السلامة في المنشآت"

بالتعاون مع الغرفة التجارية

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورشة عمل بعنوان (( دور الجهات الحكومية والمكاتب الهندسية في تطبيق معايير السلامة في المنشآت)).



وتحدث مدير الإدارة العقيد علي بن خضران المنتشري المحاضر الرئيس للورشة عن دور اشتراطات السلامة في الحد من المخاطر والخسائر في الأرواح والممتلكات وأهمية التوعية بها كمطلب أساس والدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات السلامة والمكاتب الهندسية في تطبيق التكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يحقق السلامة في جميع المجالات كما أكد "المنتشري "على أهمية تطبيق لائحة تنظيم الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق الصادرة من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، والتي تنظم العلاقة بين الجهات الأهلية المعنية بتصميم وتنفيذ وصيانة أنظمة ومتطلبات السلامة، خاصة في ظل ما تشهده العاصمة المقدسة من مشاريع كبيرة وريادية تتطلب مواكبة ذلك من أجل الحد من المخاطر وتأمين بيئة آمنة.



وفي ختام كلمته وجه "المنتشري" شكره وتقديره للغرفة التجارية الصناعية وللقائمين على تنفيذ الورشة ممثلة في رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة المهندس أحمد بايزيد.



يشار إلى أن " مدني مكة " كان قد تقدم بورقة عمل أخرى بعنوان (دور الجهات الحكومية والأهلية في تنفيذ معايير السلامة الواقع والمأمول.

