مديرو القطاعات الأمنية يزورون الأجنحة المشاركة في "الجنادرية 31"

​قدموا شكرهم للمشاركين ولوزارة الحرس الوطني على جهودهم

شهدت أجنحة القطاعات الحكومية المشاركة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، زيارة عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية.



واستقبل المشرفون على الأجنحة، مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، ومدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور محمد النشمي.



اشتملت الزيارة على جناح الشؤون الطبية بوزارة الداخلية، وجناح مكافحة المخدرات، وجناح الدفاع المدني إلخ..، حيث اطلعت القيادات على ما تقدمه الجهات المشاركة بالجنادرية للزوار، واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخدمات وطريقة تقديمها في وقت وجيز، وأثنوا خلال الزيارة بالجهود المبذولة من المنسوبين، كما حثوهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة زوار الجنادرية كل فيما يختص به.



وفي نهاية الزيارة قدموا الشكر والتقدير للأجنحة المشاركة ولوزارة الحرس الوطني؛ لما تقوم به من جهود أبرزت تنظيم المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية٣١، وما اشتمل عليه من تنوع تراثي وفني وثقافي.