مدير التدريب الأهلي ببيشة يعقد لقاءه الأول بملّاك المعاهد

دعا إلى التنويع في مجالات التدريب لضمان وجود مختلف الدورات في المنطقة

عقدت إدارة التدريب الأهلي ببيشة صباح أمس الأربعاء، لقاءها الأول بملّاك ومديري المعاهد الأهلية للتدريب بمحافظات بيشة وبلقرن ورنية.



وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير التدريب الأهلي ببيشة صالح بن عوض القحطاني رحّب فيها بملاك المعاهد التدريبية الأهلية، مبينًا لهم أن من رؤية المملكة 2030 التركيز على القطاع الخاص بشكل عام، وتُعد صناعة التدريب بالمعاهد الأهلية جزءًا من القطاع الخاص داعيًا ملّاك المعاهد إلى التنويع في مجالات التدريب لضمان وجود جميع أنواع الدورات في المنطقة.



وختم القحطاني كلمته الترحيبية بدعاء الله سبحانه بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة وأن يحفظ جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويسدد رميهم وينصرهم على أعدائهم.



وانتقل إلى المحور الأول في اللقاء "مستجدات التدريب الأهلي" حيث أوضح أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي أطلقت البوابة الإلكترونية للتدريب الأهلي بشكل تجريبي لتلافي بعض الملاحظات إن وجدت وسيتم تدشينها بشكل رسمي ويحتوي على رابط خاص بالمستثمرين للحفاظ على وقتهم ليتمكن المستثمر من خلاله من إجراء جميع الإجراءات من إصدار وتمديد وإضافة مجالات للرخصة التدريبية الخاصة به دون الرجوع للإدارة إلا في الاستلام، وبين مدير التدريب الأهلي ببيشة أن هناك دراسة لإصدار بطاقة معتمدة للمدرب من قبل إدارة التدريب الأهلي وستكون مطلبًا لكل مدرب تنوي المعاهد التدريبية الأهلية التعاون معه بشأن إقامة الدورات حيث سيتم القضاء على المدربين غير المؤهلين.



وتدرج اللقاء إلى العديد من المحاور مثل "الاختبارات" ومن ثم فتح النقاش مع ملّاك المعاهد حول تدني بعض مستويات المتدربين والمتدربات من خلال النتائج وبيّن أنه يجب حث المدربين والمدربات على زيادة العطاء حتى يحصل المتدرب على أفضل النتائج ويتم الارتقاء بالتدريب الأهلي بالمنطقة.



واختتم مدير التدريب الأهلي ببيشة صالح القحطاني اللقاء بتكريم المعاهد التدريبية الأهلية المميزة بالمحافظات واعتماد اللقاء بشكل نصف سنوي لملّاك المعاهد واعدًا بجائزة تميز للمدرب المتميز بالإضافة إلى المعاهد المميزة، متمنيًا التوفيق للجميع.

