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مدير الدفاع المدني بتبوك يتفقد مركز التدريب

 زار مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك، العميد فاضل بن مسفر الشمراني، مركز التدريب، يرافقه عدد من مدراء الإدارات العامة بمديرية المنطقة للاطلاع عن كثب على سير العمل بالمركز.

 وكان في استقباله قائد مركز التدريب المقدم إبراهيم محمد البلوي وضباط  ومنسوبو المركز من مدربين وضباط صف، وقام بجولة تفقديه لجميع مرافق المركز من فصول وأجنحة تعليمية وميادين ومشبهات تدريبية.

وحضر العميد "الشمراني" تطبيقات عملية لدورة التعامل مع حوادث الإنقاذ، والإطفاء، والمهارات الأساسية التي وصل لها الطلبة المستجدون.

وأثنى العميد "الشمراني" على ما وجده من إمكانيات ومهارات للطلاب المستجدين من خلال استفادتهم من البرامج التعليمية التي يقدمها المركز في جميع المجالات للوصول للهدف المنشود وهو تخريج رجل إطفاء متمكن ومستعد للنزول مع زملائه لأرض الميدان في جميع فروع الدفاع المدني ومراكزه، وتمنى للجميع  التوفيق والنجاح لخدمة الدين والوطن.

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مدير الدفاع المدني بتبوك يتفقد مركز التدريب
سبق

 زار مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك، العميد فاضل بن مسفر الشمراني، مركز التدريب، يرافقه عدد من مدراء الإدارات العامة بمديرية المنطقة للاطلاع عن كثب على سير العمل بالمركز.

 وكان في استقباله قائد مركز التدريب المقدم إبراهيم محمد البلوي وضباط  ومنسوبو المركز من مدربين وضباط صف، وقام بجولة تفقديه لجميع مرافق المركز من فصول وأجنحة تعليمية وميادين ومشبهات تدريبية.

وحضر العميد "الشمراني" تطبيقات عملية لدورة التعامل مع حوادث الإنقاذ، والإطفاء، والمهارات الأساسية التي وصل لها الطلبة المستجدون.

وأثنى العميد "الشمراني" على ما وجده من إمكانيات ومهارات للطلاب المستجدين من خلال استفادتهم من البرامج التعليمية التي يقدمها المركز في جميع المجالات للوصول للهدف المنشود وهو تخريج رجل إطفاء متمكن ومستعد للنزول مع زملائه لأرض الميدان في جميع فروع الدفاع المدني ومراكزه، وتمنى للجميع  التوفيق والنجاح لخدمة الدين والوطن.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
03:44 PM

مدير الدفاع المدني بتبوك يتفقد مركز التدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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 زار مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك، العميد فاضل بن مسفر الشمراني، مركز التدريب، يرافقه عدد من مدراء الإدارات العامة بمديرية المنطقة للاطلاع عن كثب على سير العمل بالمركز.

 وكان في استقباله قائد مركز التدريب المقدم إبراهيم محمد البلوي وضباط  ومنسوبو المركز من مدربين وضباط صف، وقام بجولة تفقديه لجميع مرافق المركز من فصول وأجنحة تعليمية وميادين ومشبهات تدريبية.

وحضر العميد "الشمراني" تطبيقات عملية لدورة التعامل مع حوادث الإنقاذ، والإطفاء، والمهارات الأساسية التي وصل لها الطلبة المستجدون.

وأثنى العميد "الشمراني" على ما وجده من إمكانيات ومهارات للطلاب المستجدين من خلال استفادتهم من البرامج التعليمية التي يقدمها المركز في جميع المجالات للوصول للهدف المنشود وهو تخريج رجل إطفاء متمكن ومستعد للنزول مع زملائه لأرض الميدان في جميع فروع الدفاع المدني ومراكزه، وتمنى للجميع  التوفيق والنجاح لخدمة الدين والوطن.

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