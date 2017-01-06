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مدير العمليات الأمنية بالمدينة يزور عمليات الهلال الأحمر

استمع لشرح عن آخر التطورات والمستجدات التي تحتويها الأنظمة الإلكترونية

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أمس الخميس "المقدم عوض لفاء المطيري" مدير العمليات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، وقد كان في استقباله: مدير عمليات الهيئة "ناصر بن نصار المغامسي".

واستمع المقدم "المطيري" لشرح عن آخر التطورات والمستجدات التي تحتويها الأنظمة الإلكترونية لاستقبال البلاغات الإسعافية وترحيلها، ونظام تحديد مكان المتصل طالب الخدمة الإسعافية، وما يشتمل عليه نظام سحاب في تحديد القوى العاملة والتجهيزات الفنية، ونظام أفاي الهاتفي.

وبعد ذلك تم الاجتماع مع مساعد مدير عام فرع الهيئة "حمود بن سالم المحمدي" لمناقشة تطوير أواصر التعاون البنَّاء فيما يخدم العملية الأمنية والإسعافية لزائري وقاطني منطقة المدينة المنورة.
 

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مدير العمليات الأمنية بالمدينة يزور عمليات الهلال الأحمر
سبق

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أمس الخميس "المقدم عوض لفاء المطيري" مدير العمليات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، وقد كان في استقباله: مدير عمليات الهيئة "ناصر بن نصار المغامسي".

واستمع المقدم "المطيري" لشرح عن آخر التطورات والمستجدات التي تحتويها الأنظمة الإلكترونية لاستقبال البلاغات الإسعافية وترحيلها، ونظام تحديد مكان المتصل طالب الخدمة الإسعافية، وما يشتمل عليه نظام سحاب في تحديد القوى العاملة والتجهيزات الفنية، ونظام أفاي الهاتفي.

وبعد ذلك تم الاجتماع مع مساعد مدير عام فرع الهيئة "حمود بن سالم المحمدي" لمناقشة تطوير أواصر التعاون البنَّاء فيما يخدم العملية الأمنية والإسعافية لزائري وقاطني منطقة المدينة المنورة.
 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
09:13 PM
استمع لشرح عن آخر التطورات والمستجدات التي تحتويها الأنظمة الإلكترونية

مدير العمليات الأمنية بالمدينة يزور عمليات الهلال الأحمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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1,434

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أمس الخميس "المقدم عوض لفاء المطيري" مدير العمليات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، وقد كان في استقباله: مدير عمليات الهيئة "ناصر بن نصار المغامسي".

واستمع المقدم "المطيري" لشرح عن آخر التطورات والمستجدات التي تحتويها الأنظمة الإلكترونية لاستقبال البلاغات الإسعافية وترحيلها، ونظام تحديد مكان المتصل طالب الخدمة الإسعافية، وما يشتمل عليه نظام سحاب في تحديد القوى العاملة والتجهيزات الفنية، ونظام أفاي الهاتفي.

وبعد ذلك تم الاجتماع مع مساعد مدير عام فرع الهيئة "حمود بن سالم المحمدي" لمناقشة تطوير أواصر التعاون البنَّاء فيما يخدم العملية الأمنية والإسعافية لزائري وقاطني منطقة المدينة المنورة.
 

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