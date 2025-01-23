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مدير تعليم مكة المكرمة يفتتح حضانات "لمعة عطاء" الجديدة

العدد يقفز إلى 90 داخل مدارس البنات بخدمات متميزة

قفزت حضانات الأطفال في مدارس البنات بتعليم مكة المكرمة إلى 90 حضانة، بعد أن افتتح مدير عام التعليم بالمنطقة، محمد بن مهدي الحارثي، حضانتين في مدرستي فاطمة الزهراء في حي الفيحاء، والمدرسة 49 الثانوية في حي الإسكان.

 

جاء ذلك بحضور المستثمر وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، سعد جميل القرشي.

 

وعدّ "الحارثي" وجود حضانات داخل المدارس خطوة في تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمات وخلق بيئة عمل مريحة لهن، حيث ستقلص المشاكل الأسرية، فالحاضنات توفر الأجواء الملائمة وتقدم الرعاية الكافية للأطفال، فيما تعمل بعض الحضانات على إكساب الأطفال الثقة العالية بالنفس، وتعلم المشاركة واحترام وجود الآخرين، وإحسان قدرة الطفل على الإبداع.


 

وزاد "الحارثي" القول: " منذ أن تحول إشراف حضانات الأطفال إلى وزارة التعليم ، تم تشكيل لجنة لدراسة احتياجات ومتطلبات مشروع الحضانات في السعودية، حيث تم إصدار اللائحة التنظيمية والتشغيلية والتي يتم تشغيلها من قبل مستثمري القطاع الخاص باستخدام المرافق التعليمية الحكومية".

 

وتابع:" حيث بادرت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة في إبرام العقود التشغيلية مع القطاع الخاص وتم افتتاح قرابة 90 حضانة ولا نزال نطمح للمزيد".

 

من جهته، قال مستثمر الحضانات سعد جميل القرشي : " أطلقنا حضانات "لمعة عطاء" واستقطبنا كفاءات نسائية مؤهلة لتشغيلها بشكل احترافي، ونهدف لتقديم رعاية مميزة، حيث تحوي كل حضانة برامج ترفيهية للأطفال إلى جانب رعاية طبية متمثلة في وجود طبية تعنى بالخدمات الطبية للأطفال على مدار العام الدراسي".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم مكة المكرمة يفتتح حضانات "لمعة عطاء" الجديدة
سبق

قفزت حضانات الأطفال في مدارس البنات بتعليم مكة المكرمة إلى 90 حضانة، بعد أن افتتح مدير عام التعليم بالمنطقة، محمد بن مهدي الحارثي، حضانتين في مدرستي فاطمة الزهراء في حي الفيحاء، والمدرسة 49 الثانوية في حي الإسكان.

 

جاء ذلك بحضور المستثمر وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، سعد جميل القرشي.

 

وعدّ "الحارثي" وجود حضانات داخل المدارس خطوة في تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمات وخلق بيئة عمل مريحة لهن، حيث ستقلص المشاكل الأسرية، فالحاضنات توفر الأجواء الملائمة وتقدم الرعاية الكافية للأطفال، فيما تعمل بعض الحضانات على إكساب الأطفال الثقة العالية بالنفس، وتعلم المشاركة واحترام وجود الآخرين، وإحسان قدرة الطفل على الإبداع.


 

وزاد "الحارثي" القول: " منذ أن تحول إشراف حضانات الأطفال إلى وزارة التعليم ، تم تشكيل لجنة لدراسة احتياجات ومتطلبات مشروع الحضانات في السعودية، حيث تم إصدار اللائحة التنظيمية والتشغيلية والتي يتم تشغيلها من قبل مستثمري القطاع الخاص باستخدام المرافق التعليمية الحكومية".

 

وتابع:" حيث بادرت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة في إبرام العقود التشغيلية مع القطاع الخاص وتم افتتاح قرابة 90 حضانة ولا نزال نطمح للمزيد".

 

من جهته، قال مستثمر الحضانات سعد جميل القرشي : " أطلقنا حضانات "لمعة عطاء" واستقطبنا كفاءات نسائية مؤهلة لتشغيلها بشكل احترافي، ونهدف لتقديم رعاية مميزة، حيث تحوي كل حضانة برامج ترفيهية للأطفال إلى جانب رعاية طبية متمثلة في وجود طبية تعنى بالخدمات الطبية للأطفال على مدار العام الدراسي".

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
04:53 PM
العدد يقفز إلى 90 داخل مدارس البنات بخدمات متميزة

مدير تعليم مكة المكرمة يفتتح حضانات "لمعة عطاء" الجديدة

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حاتم العميري - مكة المكرمة
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قفزت حضانات الأطفال في مدارس البنات بتعليم مكة المكرمة إلى 90 حضانة، بعد أن افتتح مدير عام التعليم بالمنطقة، محمد بن مهدي الحارثي، حضانتين في مدرستي فاطمة الزهراء في حي الفيحاء، والمدرسة 49 الثانوية في حي الإسكان.

 

جاء ذلك بحضور المستثمر وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، سعد جميل القرشي.

 

وعدّ "الحارثي" وجود حضانات داخل المدارس خطوة في تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمات وخلق بيئة عمل مريحة لهن، حيث ستقلص المشاكل الأسرية، فالحاضنات توفر الأجواء الملائمة وتقدم الرعاية الكافية للأطفال، فيما تعمل بعض الحضانات على إكساب الأطفال الثقة العالية بالنفس، وتعلم المشاركة واحترام وجود الآخرين، وإحسان قدرة الطفل على الإبداع.


 

وزاد "الحارثي" القول: " منذ أن تحول إشراف حضانات الأطفال إلى وزارة التعليم ، تم تشكيل لجنة لدراسة احتياجات ومتطلبات مشروع الحضانات في السعودية، حيث تم إصدار اللائحة التنظيمية والتشغيلية والتي يتم تشغيلها من قبل مستثمري القطاع الخاص باستخدام المرافق التعليمية الحكومية".

 

وتابع:" حيث بادرت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة في إبرام العقود التشغيلية مع القطاع الخاص وتم افتتاح قرابة 90 حضانة ولا نزال نطمح للمزيد".

 

من جهته، قال مستثمر الحضانات سعد جميل القرشي : " أطلقنا حضانات "لمعة عطاء" واستقطبنا كفاءات نسائية مؤهلة لتشغيلها بشكل احترافي، ونهدف لتقديم رعاية مميزة، حيث تحوي كل حضانة برامج ترفيهية للأطفال إلى جانب رعاية طبية متمثلة في وجود طبية تعنى بالخدمات الطبية للأطفال على مدار العام الدراسي".

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