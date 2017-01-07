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مدير جامعة الإمام: رجال أمننا ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن البلاد

تعليقًا على العملية الأمنية الناجحة بالرياض فجر اليوم

قال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل" في تعليقه على العملية الأمنية الناجحة بالرياض فجر اليوم: "رجال أمننا وجنودنا البواسل ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والجهاد والدفاع عن عقيدتنا وديننا وبلادنا وولاة أمرنا ومقدساتنا ومقدراتنا ومكتسباتها، وأرخصوا النفس والنفيس والمال والولد والأهل في سبيل ذلك، فهنيئًا لوطننا وولاة أمرنا ولنا بهم".

وتابع: "ليبشروا بالخير والأجر والثواب والحفظ والرفعة في الدين والدنيا والآخرة، نسأل الله أن يحفظهم، وأن ينصرهم ويقوي عزائمهم ويرفع معنوياتهم، ويثبت قلوبهم ويسدد آراءهم وسهامهم ورميهم، ويرد كيد أعدائنا وأعدائهم إلى نحورهم، وأن يعيدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين".
 

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مدير جامعة الإمام: رجال أمننا ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن البلاد
سبق

قال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل" في تعليقه على العملية الأمنية الناجحة بالرياض فجر اليوم: "رجال أمننا وجنودنا البواسل ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والجهاد والدفاع عن عقيدتنا وديننا وبلادنا وولاة أمرنا ومقدساتنا ومقدراتنا ومكتسباتها، وأرخصوا النفس والنفيس والمال والولد والأهل في سبيل ذلك، فهنيئًا لوطننا وولاة أمرنا ولنا بهم".

وتابع: "ليبشروا بالخير والأجر والثواب والحفظ والرفعة في الدين والدنيا والآخرة، نسأل الله أن يحفظهم، وأن ينصرهم ويقوي عزائمهم ويرفع معنوياتهم، ويثبت قلوبهم ويسدد آراءهم وسهامهم ورميهم، ويرد كيد أعدائنا وأعدائهم إلى نحورهم، وأن يعيدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين".
 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
09:28 PM
تعليقًا على العملية الأمنية الناجحة بالرياض فجر اليوم

مدير جامعة الإمام: رجال أمننا ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,701

قال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل" في تعليقه على العملية الأمنية الناجحة بالرياض فجر اليوم: "رجال أمننا وجنودنا البواسل ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والجهاد والدفاع عن عقيدتنا وديننا وبلادنا وولاة أمرنا ومقدساتنا ومقدراتنا ومكتسباتها، وأرخصوا النفس والنفيس والمال والولد والأهل في سبيل ذلك، فهنيئًا لوطننا وولاة أمرنا ولنا بهم".

وتابع: "ليبشروا بالخير والأجر والثواب والحفظ والرفعة في الدين والدنيا والآخرة، نسأل الله أن يحفظهم، وأن ينصرهم ويقوي عزائمهم ويرفع معنوياتهم، ويثبت قلوبهم ويسدد آراءهم وسهامهم ورميهم، ويرد كيد أعدائنا وأعدائهم إلى نحورهم، وأن يعيدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين".
 

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