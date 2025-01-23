مدير جامعة جازان: ضربات رجال الأمن قضت على أوكار التطرف

مشيداً بالعملية الأمنية في حرازات جدة

أكد مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن مواجهة الفئة الضالة والإرهابيين ستستمر حتى يعودوا إلى رشدهم، أو يلاقوا حتفهم على أيدي أبطالنا من رجال الأمن الذين قدموا وما زالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم فداءً للدين، ثم المليك والوطن، وفي سبيل الحفاظ على الأمن الذي ينعم به الشعب السعودي منذ تأسيس هذه الدولة.



وأكد أن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يحاول أو يفكر بأن يعبث بأمن الوطن.



ووصف العملية الأمنية التي أسفرت مؤخراً عن مقتل إرهابييْن بحرازات جدة بالإنجاز الأمني غير المستغرب على الأجهزة الأمنية السعودية التي تهيأت لها قدرات وإمكانيات فائقة التطور في ظل التطور علاوة على الدعم اللا محدود والمستمر من ولي العهد الأمين، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز يحفظه الله.



وأضاف بأن رجال أمننا البواسل وخلال أسابيع قليلة مضت من بداية العام 2017م أثبتوا قدراتهم الفنية والاستخباراتية في مواجهة الإرهابيين، بإتباع أسلوب "الضربات الاستباقية المباغتة"، بمداهمة أوكارهم، والقبض عليهم أو قتلهم؛ وهو ما أفسد مخططاتهم ونواياهم المبيتة لارتكاب جرائم بحق المجتمع والوطن، وتمكنت سياسة "الضربات الاستباقية" من كبح جماح خطر الجماعات المتطرفة الإرهابية، وشل يد رؤوس الفتنة وقتلة الأبرياء ومن أضمروا الشر لترويع الآمنين.



وأكد على أن ما حققه رجال الأمن بالميدان لم يكن ليتحقق لولا فضل الله تعالى أولا وأخيرا، ثم بجهودهم وإخلاصهم وفدائيتهم، وأن المطلوبين أمنيًّا ليس لهم من ملاذ ولا مفر سوى الرجوع عن أفكارهم الهدامة، ونبذ الإرهاب والعودة إلى الله والحق بما يؤهلهم للعيش مع المجتمع الذي أثبت صلابته في وجه تلك الفئة الباغية.