مدير جامعة جدة : "الميزانية" تحقق تطلعات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030

قال إن ما حظي به "التعليم" يؤكد التوجه الحكيم للمملكة بقيادة خادم الحرمين

أكد مدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن الميزانية العامة للدولة جاءت متوافقة والتطلعات الكبيرة لبرنامج التحول الوطني 2020 والرؤية الوطنية 2030 .

وأكد الدكتور "مشاط "أن ما يحظى به قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة يؤكد التوجه الحكيم من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله إلى منح الطاقات الوطنية الشابة الاهتمام الكبير سواء من حيث التأهيل أو التحفيز على الإبداع ليكونوا لبنة البناء الأساسية في المستقبل .

وأضاف "مشاط" أن جامعة جدة ستسخر كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية التي خصصت لها لتحقيق تطلعات المستقبل وفق الرؤية الوطنية 2030 ، وهو ما رسمته منذ خطواتها الأولى.

ودعا "مشاط " في ختام تصريحه الله جلت قدرته أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة ، التي ترسم المستقبل بخطوات واعية وثاقبة، من شأنها تعزيز المكانة الكبيرة التي تحظى بها على كل المستويات.