مدير شرطة العاصمة يدشن معرضًا وحملة للتبرع بالدم للدوريات الأمنية

أطلقت الإدارة العامة لدوريات الأمن ممثلة بإدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة معرضا؛ يستهدف المواطنين والمقيمين رجالا ونساء وأطفالا، ويقدم من خلاله رسائل توعوية أمنية ويعمق مدى الشراكة المجتمعية من خلال فعاليات مسرحية وثقافيه تقام خلال المعرض.

ويقام على هامش المعرض حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الطبية مجهزة بكامل تجهيزاتها الطبية.

وأقامت هيئة الهلال الأحمر فعاليات توعوية في الإسعافات الأولية أو ما يعرف "CPR" وسوف يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام بسوق مكة مول.

وقدَّم مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، اللواء مظلي صالح بن عبد الله الصالح، شكره إلى مدير شرطة المنطقة ومدير شرطة العاصمة المقدسة على حضورهما وتشجيعهما وافتتاح المعرض بمشاركة من مدير مرور العاصمة والمدير التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الطبية وهيئة الهلال الأحمر والقائمين على سوق مكة مول وجميع من شارك في هذه المناسبة.

وأوضح مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، العقيد محمد السهيمي، بأن المعرض والفعالية تضمنت مشاركة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن الفعالية تأتي ضمن الشراكات والمسئولية الاجتماعية التي تقوم بها دوريات العاصمة المقدسة في العديد من الجوانب الإنسانية والاجتماعية داعياً الجميع للحضور والمشاركة والاطلاع على ما يحتويه المعرض من أركان توعوية وتثقيفية للجوانب الأمنية.