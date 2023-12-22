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مدير "شرطة تربة" يشكل فريقاً أمنياً لضبط المتسولين

أوقع برجال ونساء وأطفال من الجنسية اليمنية تمهيداً لإنهاء إجراءاتهم

وجه مدير شرطة محافظة تربة العقيد سامي بن صالح الهذلي، بتشكيل حملة أمنية لتتبع وتحري المتسولين بالمحافظة وضبطهم بعد انتشارهم بشكل ملفت للانتباه بالشوارع العامة وفي الأسواق التجارية وممارستهم أعمال التسول.
 
وأسفرت الحملة الأمنية التي تتمثل في وحدة التحريات والبحث الجنائي والدوريات الأمنية عن ضبط 15 متسولاً ما بين رجال ونساء وأطفال جميعهم من الجنسية اليمنية، بالإضافة إلى ضبط السيارة التي يتم استخدامها في التنقل بالمحافظة وممارسة أعمال التسول بها.
 

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مدير "شرطة تربة" يشكل فريقاً أمنياً لضبط المتسولين
سبق

وجه مدير شرطة محافظة تربة العقيد سامي بن صالح الهذلي، بتشكيل حملة أمنية لتتبع وتحري المتسولين بالمحافظة وضبطهم بعد انتشارهم بشكل ملفت للانتباه بالشوارع العامة وفي الأسواق التجارية وممارستهم أعمال التسول.
 
وأسفرت الحملة الأمنية التي تتمثل في وحدة التحريات والبحث الجنائي والدوريات الأمنية عن ضبط 15 متسولاً ما بين رجال ونساء وأطفال جميعهم من الجنسية اليمنية، بالإضافة إلى ضبط السيارة التي يتم استخدامها في التنقل بالمحافظة وممارسة أعمال التسول بها.
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
11:23 PM
أوقع برجال ونساء وأطفال من الجنسية اليمنية تمهيداً لإنهاء إجراءاتهم

مدير "شرطة تربة" يشكل فريقاً أمنياً لضبط المتسولين

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سعد البقمي - تربة
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وجه مدير شرطة محافظة تربة العقيد سامي بن صالح الهذلي، بتشكيل حملة أمنية لتتبع وتحري المتسولين بالمحافظة وضبطهم بعد انتشارهم بشكل ملفت للانتباه بالشوارع العامة وفي الأسواق التجارية وممارستهم أعمال التسول.
 
وأسفرت الحملة الأمنية التي تتمثل في وحدة التحريات والبحث الجنائي والدوريات الأمنية عن ضبط 15 متسولاً ما بين رجال ونساء وأطفال جميعهم من الجنسية اليمنية، بالإضافة إلى ضبط السيارة التي يتم استخدامها في التنقل بالمحافظة وممارسة أعمال التسول بها.
 

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