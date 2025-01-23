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​مدير شرطة عسير يعزي "القحطاني" في وفاة زوجته

قدم مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي يرافقه ضباط وأفراد شرطة عسير واجب العزاء للرائد محمد شاهر القحطاني في وفاة زوجته رحمها الله.
كما نقل مدير شرطة المنطقة تعازي مدير الأمن العام، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
 

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​مدير شرطة عسير يعزي "القحطاني" في وفاة زوجته
سبق

قدم مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي يرافقه ضباط وأفراد شرطة عسير واجب العزاء للرائد محمد شاهر القحطاني في وفاة زوجته رحمها الله.
كما نقل مدير شرطة المنطقة تعازي مدير الأمن العام، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
10:35 PM

​مدير شرطة عسير يعزي "القحطاني" في وفاة زوجته

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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قدم مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي يرافقه ضباط وأفراد شرطة عسير واجب العزاء للرائد محمد شاهر القحطاني في وفاة زوجته رحمها الله.
كما نقل مدير شرطة المنطقة تعازي مدير الأمن العام، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
 

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