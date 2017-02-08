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مدير صحة جازان يدشن خدمة "صوت المواطن" بمستشفى الملك فهد المركزي

العبدالعالي: خدمة المريض والمراجع أولوية ونهج تسير عليه مستشفيات المنطقة

تحت شعار "حقوقكم مسؤوليتنا" دشَّن مدير صحة جازان، الدكتور محمد العبدالعالي، ضمن فعاليات اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى، خدمة صوت المواطن، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تعبئة استبيان عن مدى رضا المريض عن الخدمة المقدَّمة له، وكذلك بإمكانه إرسال أي شكوى أو مقترح عبر الجهاز بشكل إلكتروني، وتتم معالجته من قِبل إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى.
 
  وأكد "العبدالعالي" أن خدمة المريض والمراجع أولوية أولى، ونهج تسير عليه جميع مستشفيات المنطقة، وهي بحد ذاتها فخر نعتز به. مشددًا على الدور الفعّال الذي تقدمه إدارة علاقات وحقوق المرضى بصحة المنطقة، التي تقوم بدورها في معالجة الأمور التي تتعلق بالمريض، وتعمل على متابعة كل الشكاوى التي تصل إليها لتحقيق نتائج مُرضية لجميع المرضى والمراجعين. 
 

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مدير صحة جازان يدشن خدمة "صوت المواطن" بمستشفى الملك فهد المركزي
سبق

تحت شعار "حقوقكم مسؤوليتنا" دشَّن مدير صحة جازان، الدكتور محمد العبدالعالي، ضمن فعاليات اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى، خدمة صوت المواطن، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تعبئة استبيان عن مدى رضا المريض عن الخدمة المقدَّمة له، وكذلك بإمكانه إرسال أي شكوى أو مقترح عبر الجهاز بشكل إلكتروني، وتتم معالجته من قِبل إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى.
 
  وأكد "العبدالعالي" أن خدمة المريض والمراجع أولوية أولى، ونهج تسير عليه جميع مستشفيات المنطقة، وهي بحد ذاتها فخر نعتز به. مشددًا على الدور الفعّال الذي تقدمه إدارة علاقات وحقوق المرضى بصحة المنطقة، التي تقوم بدورها في معالجة الأمور التي تتعلق بالمريض، وتعمل على متابعة كل الشكاوى التي تصل إليها لتحقيق نتائج مُرضية لجميع المرضى والمراجعين. 
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:23 AM
العبدالعالي: خدمة المريض والمراجع أولوية ونهج تسير عليه مستشفيات المنطقة

مدير صحة جازان يدشن خدمة "صوت المواطن" بمستشفى الملك فهد المركزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تحت شعار "حقوقكم مسؤوليتنا" دشَّن مدير صحة جازان، الدكتور محمد العبدالعالي، ضمن فعاليات اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى، خدمة صوت المواطن، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تعبئة استبيان عن مدى رضا المريض عن الخدمة المقدَّمة له، وكذلك بإمكانه إرسال أي شكوى أو مقترح عبر الجهاز بشكل إلكتروني، وتتم معالجته من قِبل إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى.
 
  وأكد "العبدالعالي" أن خدمة المريض والمراجع أولوية أولى، ونهج تسير عليه جميع مستشفيات المنطقة، وهي بحد ذاتها فخر نعتز به. مشددًا على الدور الفعّال الذي تقدمه إدارة علاقات وحقوق المرضى بصحة المنطقة، التي تقوم بدورها في معالجة الأمور التي تتعلق بالمريض، وتعمل على متابعة كل الشكاوى التي تصل إليها لتحقيق نتائج مُرضية لجميع المرضى والمراجعين. 
 

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