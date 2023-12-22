النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

مدير مدني الرياض يتوج "شعبة الروضة" بكأس الطائرة

استمرار الأنشطة الرياضية بين الشعب المختلفة المشاركة في البطولة

توج مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش الطلحي، شعبة الروضة بكأس دوري كرة الطائرة والميداليات الذهبية، كما توج الفائزين في مسابقة السباحة.
 
وتتواصل بطولة الأنشطة الرياضية التي تقيمها مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، ولاتزال منافسات بطولة كرة القدم مستمرة وينتظر أن تقام المباراة الختامية فيها الأسبوع القادم في ملعب نادي الرياض، فيما وصلت بطولة تحدي رجال الدفاع المدني إلى مراحلها النهائية.
 
 
وحظيت الأنشطة بمتابعة وحماس كبير ‏بين شعب الدفاع المدني المشاركة في البطولة.

 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير مدني الرياض يتوج "شعبة الروضة" بكأس الطائرة
سبق

توج مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش الطلحي، شعبة الروضة بكأس دوري كرة الطائرة والميداليات الذهبية، كما توج الفائزين في مسابقة السباحة.
 
وتتواصل بطولة الأنشطة الرياضية التي تقيمها مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، ولاتزال منافسات بطولة كرة القدم مستمرة وينتظر أن تقام المباراة الختامية فيها الأسبوع القادم في ملعب نادي الرياض، فيما وصلت بطولة تحدي رجال الدفاع المدني إلى مراحلها النهائية.
 
 
وحظيت الأنشطة بمتابعة وحماس كبير ‏بين شعب الدفاع المدني المشاركة في البطولة.

 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
09:41 PM
استمرار الأنشطة الرياضية بين الشعب المختلفة المشاركة في البطولة

مدير مدني الرياض يتوج "شعبة الروضة" بكأس الطائرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
998

توج مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش الطلحي، شعبة الروضة بكأس دوري كرة الطائرة والميداليات الذهبية، كما توج الفائزين في مسابقة السباحة.
 
وتتواصل بطولة الأنشطة الرياضية التي تقيمها مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، ولاتزال منافسات بطولة كرة القدم مستمرة وينتظر أن تقام المباراة الختامية فيها الأسبوع القادم في ملعب نادي الرياض، فيما وصلت بطولة تحدي رجال الدفاع المدني إلى مراحلها النهائية.
 
 
وحظيت الأنشطة بمتابعة وحماس كبير ‏بين شعب الدفاع المدني المشاركة في البطولة.

 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,902
1200

1200

17 ديسمبر
5,380
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,088

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة