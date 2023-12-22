مدير مدني الرياض يتوج "شعبة الروضة" بكأس الطائرة

استمرار الأنشطة الرياضية بين الشعب المختلفة المشاركة في البطولة

توج مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش الطلحي، شعبة الروضة بكأس دوري كرة الطائرة والميداليات الذهبية، كما توج الفائزين في مسابقة السباحة.



وتتواصل بطولة الأنشطة الرياضية التي تقيمها مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، ولاتزال منافسات بطولة كرة القدم مستمرة وينتظر أن تقام المباراة الختامية فيها الأسبوع القادم في ملعب نادي الرياض، فيما وصلت بطولة تحدي رجال الدفاع المدني إلى مراحلها النهائية.





وحظيت الأنشطة بمتابعة وحماس كبير ‏بين شعب الدفاع المدني المشاركة في البطولة.

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